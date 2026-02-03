La borrasca Leonardo activa la alerta amarilla por lluvias en el sur de Badajoz y zonas de Barros y La Serena

La llegada de la borrasca Leonardo, la sexta de gran impacto en lo que va de 2026, comienza a dejar sus efectos en Extremadura, donde el Centro de Urgencias y Emergencias 112 ha activado el nivel amarillo de alerta por lluvias en las zonas de Barros y La Serena y en el sur de la provincia de Badajoz.

La alerta permanecerá vigente desde las 00:00 horas de hoy y hasta las 23:59 horas de este miércoles, día 4, periodo durante el cual se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, en el marco de un episodio de inestabilidad que afectará a gran parte del país.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Leonardo dejará a lo largo de la semana precipitaciones generalizadas, chubascos localmente fuertes y rachas intensas de viento en amplias zonas de la Península. Aunque de momento Aemet no ha activado avisos meteorológicos propios en Extremadura, sí ha advertido de que los frentes asociados a Leonardo podrán provocar lluvias persistentes y chubascos intensos en la región, especialmente a partir del paso del frente frío durante el jueves.

Leonardo, nombrada por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera, traerá consigo un flujo húmedo del oeste y suroeste que favorecerá precipitaciones continuadas en el tercio sur peninsular y el oeste, con especial incidencia en zonas donde el suelo ya presenta una elevada saturación. En este contexto, Extremadura podría verse afectada por chubascos fuertes, acompañados en algunos momentos de viento intenso.

Recomendaciones

Ante esta situación, el 112 Extremadura ha emitido una serie de recomendaciones preventivas. A las alcaldías se les solicita mantener en alerta a las agrupaciones de Protección Civil, a la Policía Local y a los servicios municipales, prestando especial atención a la revisión de sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la población se le aconseja extremar la precaución en carretera, evitar atravesar tramos inundados, no estacionar vehículos en cauces secos ni en las proximidades de ríos, y mantener limpios los sistemas de evacuación de agua en viviendas.

Desde los servicios de emergencia se recuerda que, ante cualquier incidencia derivada del episodio meteorológico, se debe contactar con el teléfono de emergencias 112. Además, Aemet recomienda realizar un seguimiento continuo de los pronósticos, ya que la evolución de la borrasca podría seguir generando episodios adversos en los próximos días.