El campo extremeño pide flexibilidad a la Administración ante la sucesión de borrascas

Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura y Apag Extremadura Asaja reclaman flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y, en particular, del ecorregímen de rotación, tras las intensas lluvias registradas en la región durante las últimas semanas, que han provocado daños y pérdidas en numerosas explotaciones agrarias y ganaderas.

Ambas organizaciones advierten de que la sucesión de borrascas, acompañadas en muchos casos por fuertes rachas de viento, están teniendo un impacto negativo en distintos cultivos y sistemas productivos, por lo que consideran necesario adaptar las exigencias normativas a una situación excepcional.

Daños aún por cuantificar

UPA-UCE destaca que aún no se pueden cuantificar los daños, aunque ha adelantado que habrá pérdidas económicas importantes en el sector agraria, mientras que Apag Extremadura Asaja alerta de que las pérdidas en el campo serán "evidentes ante los episodios ya vividos" y si se mantienen las actuales condiciones meteorológicas.

En las zonas cerealistas, ambas organizaciones indican graves dificultades para completar la siembra. UPA-UCE ha estimado que entre un 35% y un 40% de la superficie prevista para cereal en esta campaña no se ha podido sembrar en Extremadura, especialmente en la Campiña Sur, zona en la que se concentra una mayor producción de cereales de invierno en la región. En las parcelas ya sembradas, se están registrando "problemas de nascencia y asfixia radicular" debido al encharcamiento, según ha afirmado su secretario de agricultura, Fernando Miranda.

Desde Apag Extremadura Asaja advierten, además, de un escenario de pérdidas significativas en los cereales de invierno, sobre todo en zonas llanas donde el agua se ha acumulado, y han reclamado flexibilidad en el ecorregímen de rotación para que no sea obligatoria la siembra del 5% de leguminosas.

Olivar y otros cultivos

El olivar es otro de los sectores más afectados, especialmente en las zonas tardías de recogida. Según han señalado ambas organizaciones, la lluvia persistente y el viento han provocado la caída del fruto al suelo en parcelas donde aún quedaba aceituna por recolectar, lo que supone una pérdida directa de producción. UPA-UCE ha precisado que en zonas más tardías, como las de Navalvillar de Pela o La Siberia, aún permanecía en el árbol en torno al 15% de la cosecha.

La fruta de hueso también está sufriendo las consecuencias del exceso de agua. UPA-UCE ha indicado que labores como la poda están sufriendo retrasos importantes porque "resulta imposible acceder a las explotaciones", lo que podría afectar a variedades tempranas de melocotón y nectarina.

Ganadería y regadíos

En el ámbito ganadero, las organizaciones apuntan a efectos desiguales. UPA-UCE ha destacado que las lluvias están siendo beneficiosas para la dehesa, al garantizar reservas de humedad para la primavera, aunque precisa que si continua lloviendo en exceso, "habrá graves consecuencias en el campo", puntualiza Miranda.

Apag Extremadura Asaja subraya que el elevado grado de humedad está generando problemas sanitarios y de manejo del ganado, con el consiguiente aumento de costes en explotaciones "que ya atravesaban una situación complicada".

Asimismo, Apag Extremadura Asaja advierte que en las zonas de regadío será muy difícil planificar las siembras, lo que podría provocar retrasos similares a los de campañas anteriores y derivar en nuevas pérdidas de cosecha.

Reclamación de flexibilidad

Ante este escenario, UPA-UCE y Apag Extremadura Asaja coinciden en reclamar a las administraciones una aplicación flexible de la PAC y de otras normativas, al considerar que la continuidad de las lluvias podría tener consecuencias graves para el campo extremeño, pese a los beneficios que el agua aporta a los embalses y a las futuras campañas.