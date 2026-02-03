Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal

La sucesión de borrascas no da tragua y no solo afecta a los embalses que incrementan su capidad de forma peligrosa y causa daños de consideración en las poblaciones, sino que dificultan la circulación por varias carreteras, sobre todo en el norte de Cáceres. Así, y según informa la Guardia Civil, la lluvia y la nieve complican el transito en cuatro vías, cuarro se sitúan en nivel negro (riesgo extremo) y otra con restricciones parciales.

La incidencia más destacada por lluvia se ha localizado en la CC-146 (tramo Ex-117 a límite con Portugal por Zarza la Mayor), con afección entre los kilómetros 3,400 y 3,900 por anegamiento de la vía tras lluvia intensa (nivel negro) y CC-242 (de Piornal -CC-233/CC-241- a Garganta la Olla -CC-243-), que se ha cortado al tráfico por nevadas. También en nivel negro.

Nieve en calzada: Pico Villuercas y puerto de Honduras

La nieve ha sido protagonista en otras dos carreteras cacereñas. Por un lado, la CC-437 (Ex-118 a Pico Villuercas) presenta afección entre los kilómetros 0 y 10,800, con nivel negro por nieve en calzada (señalizado). Por otro, la CC-224 (de Hervás (Ex-205) a la N-110 (Cabezuela del Valle), la carretera del puerto de Honduras) registra problemas entre los kilómetros 0 y 31,300, también con nivel negro y señalización por nieve.

La N-110, abierta con condiciones

Además, en la N-110 (Soria -Plasencia) el tramo afectado entre los kilómetros 352,059 y 359 permanece cortado para vehículos pesados y abierto para el resto, con la condición de circular con neumáticos de invierno.

La previsión de Aemet para hoy

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 3 de febrero, en Extremadura cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve entre 1.100 y 1.500 metros y vientos del suroeste de intensidad moderada. Las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios, con valores previstos de 7 a 13 grados en la provincia de Badajoz y de 7 a 11 en la de Cáceres.