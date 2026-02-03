Condiciones de las vías
Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal
La situación ha afectado a la CC-146, la CC-437 y la CC-224, con restricciones también en la N-110
La sucesión de borrascas no da tragua y no solo afecta a los embalses que incrementan su capidad de forma peligrosa y causa daños de consideración en las poblaciones, sino que dificultan la circulación por varias carreteras, sobre todo en el norte de Cáceres. Así, y según informa la Guardia Civil, la lluvia y la nieve complican el transito en cuatro vías, cuarro se sitúan en nivel negro (riesgo extremo) y otra con restricciones parciales.
La incidencia más destacada por lluvia se ha localizado en la CC-146 (tramo Ex-117 a límite con Portugal por Zarza la Mayor), con afección entre los kilómetros 3,400 y 3,900 por anegamiento de la vía tras lluvia intensa (nivel negro) y CC-242 (de Piornal -CC-233/CC-241- a Garganta la Olla -CC-243-), que se ha cortado al tráfico por nevadas. También en nivel negro.
Nieve en calzada: Pico Villuercas y puerto de Honduras
La nieve ha sido protagonista en otras dos carreteras cacereñas. Por un lado, la CC-437 (Ex-118 a Pico Villuercas) presenta afección entre los kilómetros 0 y 10,800, con nivel negro por nieve en calzada (señalizado). Por otro, la CC-224 (de Hervás (Ex-205) a la N-110 (Cabezuela del Valle), la carretera del puerto de Honduras) registra problemas entre los kilómetros 0 y 31,300, también con nivel negro y señalización por nieve.
La N-110, abierta con condiciones
Además, en la N-110 (Soria -Plasencia) el tramo afectado entre los kilómetros 352,059 y 359 permanece cortado para vehículos pesados y abierto para el resto, con la condición de circular con neumáticos de invierno.
La previsión de Aemet para hoy
En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 3 de febrero, en Extremadura cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve entre 1.100 y 1.500 metros y vientos del suroeste de intensidad moderada. Las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios, con valores previstos de 7 a 13 grados en la provincia de Badajoz y de 7 a 11 en la de Cáceres.
¿Qué significa nivel negro de circulación?
El nivel negro de circulación es el grado más alto de alerta en la clasificación utilizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil de Tráfico para informar sobre el estado de las carreteras cuando existe un riesgo extremo para la seguridad vial.
¿Qué implica el nivel negro?
Según la DGT y la Guardia Civil, el nivel negro significa que:
- La carretera está cortada o prácticamente intransitable.
- Existen condiciones meteorológicas muy adversas (nevadas intensas, hielo, inundaciones, desprendimientos u otros fenómenos graves).
- Se restringe la circulación a todo tipo de vehículos, incluidos turismos, camiones y, en muchos casos, incluso vehículos de emergencia si no es imprescindible.
- El riesgo para los conductores es muy alto, por lo que no se garantiza la seguridad aunque se utilicen cadenas o neumáticos de invierno.
¿Por qué se activa?
La Guardia Civil puede activar el nivel negro cuando detecta que:
- La calzada está cubierta de nieve o hielo sin posibilidad inmediata de limpieza.
- Hay anegamientos de la vía por lluvias intensas.
- Se producen condiciones que impiden una circulación segura, como ventiscas, falta total de visibilidad o riesgo de quedar bloqueado.
¿Qué recomienda la DGT?
Tanto la DGT como la Guardia Civil recomiendan que, ante un nivel negro:
- Se eviten por completo los desplazamientos por esos tramos.
- Se utilicen rutas alternativas si existen.
- Se sigan únicamente las indicaciones de los agentes y la señalización instalada en carretera.
