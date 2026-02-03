Enero trágico en las carreteras extremeñas con cinco muertos y el mayor repunte del país

Cinco accidentes de tráfico mortales con cinco fallecidos (tres en Cáceres y dos en Badajoz) es el balance de un primer mes del año trágico en las carreteras de Extremadura, que experimentan el mayor repunte de España.

El primer siniestro mortal en la comunidad se produjo el pasado 4 de enero en el término municipal de Puebla del Maestre (Badajoz), donde fallecía un hombre de 58 años que conducía una motocicleta que colisionó en una curva muy cerrada contra una furgoneta en la Ex-103.

Un día después, el 5 de enero, hubo un segundo accidente en Llerena en el que murió un hombre de 77 años tras una salida de vía en la Ex-200 (la carretera regional que une Llerena y Casas de Reina). Y al día siguiente, el 6 de enero, se registraba la tercera víctima mortal del año tras un accidente en las proximidades de Valencia de Alcántara en el que fallecía una mujer de 73 años tras colisionar el coche en el que viajaba de copiloto con otro vehículo en el cruce de la N-521 con la carretera de Cedillo (Cáceres).

La cuarta víctima mortal tuvo lugar el 12 de enero en el término de Jerte (Cáceres). Tenía 39 años y era el copiloto de un vehículo conducido por otro varón cuando se produjo el siniestro en la N-110. Por último, el quinto fallecido se registró en Valencia de Alcántara, el pasado 29 de enero, cuando el único ocupante de un vehículo chocó contra un árbol en la N-521.

"La distracción sigue siendo el principal factor concurrente"

De esta forma, enero cierra con cinco víctimas mortales, que suponen cuatro fallecidos más que en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este aumento coloca a Extremadura como la comunidad con mayor repunte en el número de fallecidos al volante en España, ya que en Andalucía la comparativa anual del mes de enero refleja un incremento de tres víctimas más y dos más en Galicia, mientras el resto de regiones se mantienen con menos fallecidos en las carreteras o sin ellos. En el conjunto del país han muerto 69 personas en las carreteras españolas, 26 menos que en enero de hace un año.

Este ascenso de la siniestralidad en Extremadura está ligado a las causas habituales en la carretera. Según explica la jefa provincia de Tráfico en Cáceres, Cristina Redondo, «la distracción sigue siendo el principal factor concurrente, seguido de la velocidad inadecuada, el alcohol y las drogas, y el cansancio».

Lo más común, salidas de vía y distracciones

Con los datos registrados en la provincia cacereña, Redondo señala que el tipo de siniestro más frecuente es la salida de vía, que «suelen estar motivadas por distracciones o velocidad inadecuada», y el uso del teléfono móvil mientras se conduce está detrás de muchas de las distracciones.

Además de estos factores, la jefa provincial de Tráfico también advierte que la meteorología adversa «altera de forma significativa las condiciones en las que se desarrolla la circulación a la vez que genera mayores dificultades, produciendo en el conductor fatiga visual y aumento de la tensión nerviosa, todo lo cual lleva consigo una disminución de la atención en la conducción».

Por eso, Redondo insiste en que todos esos inconvenientes que se pueden presentar al volante «se superan teniendo presentes las dos reglas básicas para la conducciones en condiciones de invierno, la prevención y la prudencia, que nos permitirán circular por carretera en esta época del año en las mejores condiciones de seguridad vial».

Prevención y prudencia, las reglas básicas para conducir en invierno

Por una parte, señalan desde la DGT que la prevención comienza antes de iniciar el viaje. En esta época del año es fundamental revisar el estado del vehículo, especialmente frenos, neumáticos, alumbrado, limpiaparabrisas y niveles de líquidos. También se recomienda llevar el equipamiento obligatorio y material adicional como cadenas, ropa de abrigo o mantas, además de planificar el trayecto consultando el estado de las carreteras y la previsión meteorológica. Viajar con el depósito lleno y prever paradas y tiempos de descanso son otras medidas esenciales.

Durante la conducción, la prudencia se convierte en la principal aliada del conductor. Las condiciones meteorológicas adversas reducen la visibilidad y la adherencia del vehículo a la calzada, por lo que es imprescindible disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Mantenerse informado del estado del tráfico, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y detenerse fuera de la calzada cuando las condiciones sean extremas contribuye a evitar accidentes.

Además, desde la DGT recuerdan la importancia de facilitar el trabajo de los equipos de mantenimiento y de emergencia, especialmente en caso de nieve, dejando libres los carriles necesarios para su actuación.

En definitiva, anticiparse a los problemas y adaptar la conducción a las circunstancias del momento son las mejores herramientas para circular con seguridad por las carreteras durante el invierno.