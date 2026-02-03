Extremadura: diez ríos tienen aforos en rojo y 21 presas alivian en el Guadiana y el Tajo

Las cuencas del Guadiana y del Tajo registran este martes una situación de especial vigilancia hidrológica, con 10 estaciones de aforo en nivel rojo y 14 presas aliviando caudales en la provincia de Badajoz, así como dos tramos de ríos en nivel rojo y 7 presas con salidas de agua en la provincia de Cáceres, según los últimos datos actualizados por las confederaciones hidrográficas.

En la cuenca del Guadiana, 10 estaciones de aforo superan el umbral rojo, lo que indica una situación hidrológica "muy peligrosa", con probable inundación de zonas habitadas y cortes importantes de vías de comunicación, según el nivel de avisos de las propias confederaciones:

• Zújar en Guadamatilla (río Zújar, El Viso)

• Guadálmez en Guadálmez (río Guadálmez, Guadálmez)

• Guadámez en Golondón (río Guadámez, Guareña)

• Búrdalo en Santa Amalia (río Búrdalo, Santa Amalia)

• Lácara aguas abajo de Canchales (rivera del Lácara, La Garrovilla)

• Alcazaba en Montijo (río Alcazaba, Montijo)

• Lorianilla en Montijo (arroyo de Lorianilla, Pueblonuevo del Guadiana)

• Albuera en Talavera (rivera de Los Limonetes, Talavera la Real)

• Zapatón aguas abajo de Villar del Rey (río Zapatón, Villar del Rey)

• Gévora en Valdebótoa (río Gévora, Valdebótoa)

Rivera de los Limonetes, este martes. / CHG

Las presas del Guadiana

De forma paralela, 14 presas de la cuenca del Guadiana se encuentran aliviando:

• Presa de García de Sola (río Guadiana), turbinando hacia Orellana

• Presa de Cancho del Fresno (río Ruecas), apertura parcial de desagüe de fondo

• Presa de Ruecas (río Ruecas), apertura parcial de desagüe de fondo

• Azud de Lavadero (río Ruecas), envío de agua a Sierra Brava por el Canal de las Dehesas

• Presa de Gargáligas (río Gargáligas), envío de agua a Orellana y apertura parcial de desagüe de fondo

• Presa de Cubilar (río Cubilar), envío de agua a Sierra Brava y apertura parcial de desagüe de fondo

• Presa de Los Molinos (río Matachel), aliviado natural

• Presa de Tentudía (río Bodión), aliviado natural

• Presa de Proserpina (arroyo de las Pardillas), apertura parcial de desagüe de fondo

• Presa de Villar del Rey (río Zapatón), aliviado natural y apertura de desagües de fondo

• Presa de Los Canchales (rivera del Lácara), aliviado natural y apertura de desagües de fondo

• Presa de Horno Tejero (rivera del Lácara), apertura parcial de desagüe de fondo

• Presa de El Boquerón (arroyo de la Huerta del Rosal), aliviado natural

• Presa de La Colada (río Guadamatilla), apertura parcial de desagüe de fondo

Las distintas maniobras que se vienen ejecutando en estas presas —como la apertura de desagües de fondo y la derivación de caudales entre presas interconectadas— permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad. Dichas actuaciones se realizan de forma preventiva y controlada, lo que contribuye a minimizar los efectos sobre los distintos cauces

Cuenca del Tajo

En la cuenca del Tajo, dos tramos de ríos están en nivel rojo:

• Tiétar entre Valverde de la Vera y Losar de la Vera

• Alagón a su paso por Coria

En nivel naranja, considerado una situación hidrológica peligrosa, hay cinco tramos. Se recomienda activar medidas de protección sobre la población próxima y sobre los bienes expuestos:

• Jerte en Galisteo

• Árrago en Huelaga

• Tiétar en el tramo Casatejada-Jaraíz-Bazagona

• Estación de medición de Piedras Albas

• Estación de medición de Pozo del Rey

Por su parte, seis tramos están en nivel amarillo, una situación hidrológica potencialmente peligrosa en la que se recomienda intensificar la vigilancia:

• Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera

• Río Los Ángeles en Casar de Palomero

• Ambroz en El Villar

• Jerte en El Torno

• El Bronco en Montehermoso

• Salor en Membrío

Las presas de Cáceres

En cuanto a los embalses del Tajo, siete presas mantienen salidas de agua con aviso amarillo, que indica un nivel de desembalse superior al habitual y una situación hidrológica potencialmente peligrosa, con peligro real para todas las actividades humanas que se realicen dentro del cauce y peligro potencial para las que se realizan en las márgenes del cauce:

-Cedillo (1.767 m3/s)

-Rosarito (325 m3/s)

-Valdeobispo (204)

-Jerte-Plasencia (89)

-Borbollón (56)

-Ribera de Gata (25)

-Villar de Plasencia (1,2)

Las confederaciones mantienen una vigilancia constante de la evolución de los niveles de los embalses y de los efectos que puedan derivarse de los mismos, así como el máximo nivel de coordinación con otras administraciones y comunidades de regantes, especialmente con los responsables del Plan INUNCAEX, a fin de facilitar la información que se precise de cara a la toma de decisiones.

Todo ello a la espera de que la borrasca 'Leonardo', la secta de 2026 y la duodécima desde el inicio de la temporada en octubre, comience a dejar sus efectos en Extremadura este miércoles. de momento, las comarcas de Barros y La Serena y el sur de Badajoz estarán en aviso amarillo por lluvias, que podrán dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.