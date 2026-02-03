Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer una resolución por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para el curso 2025-2026, en las que se ofertan 1.778 plazas en total.

En el curso 2025/2026 será posible obtener la certificación de los niveles Básico A2, Intermedio B1 y B2 y Avanzado C1 y C2, en la modalidad de enseñanza libre, en los idiomas y niveles que estén implantados de forma efectiva en las correspondientes EOI de Extremadura.

El cupo de plazas ofertadas por idiomas en cada EOI son 129 de inglés en la EOI de Almendralejo; 290 de inglés en la EOI de Badajoz; 378 de inglés y 30 plazas de chino en la EOI de Cáceres; y 150 plazas de inglés en la EOI de Villanueva de la Serena-Don Benito.

Asimismo, las plazas que se ofertan en la EOI de Mérida son 263 del idioma inglés; otras 72 de inglés en la EOI de Montijo; 117 plazas de inglés en la EOI de Navalmoral de la Mata; 210 de inglés y 24 plazas de español en la EOI de Plasencia; y 115 plazas de inglés en la de Zafra.

Requisitos

Para acceder a las enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales de Idiomas en la modalidad libre, será imprescindible tener 16 años cumplidos en el año de matriculación en estos estudios o ser mayor de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto al cursado como primera lengua extranjera en la ESO.

El alumnado podrá ser seleccionado en aquella escuela que haya consignado como primera o segunda opción.

En aquellas escuelas solicitadas en primera o segunda opción, donde la demanda por idiomas y niveles sea superior a la oferta, para la admisión del alumnado se procederá mediante un sorteo público equiprobable, que será realizado por cada EOI.

Las solicitudes irán dirigidas a la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas señalada como primera opción y se presentarán en la sede de esta o en cualquiera de los registros u oficinas oficiales.

La solicitud podrá cumplimentarse a través de los formularios de la secretaría virtual de la plataforma educativa Rayuela en su dirección web.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde este martes, 3 de febrero.