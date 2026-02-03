Extremadura anima a los empresarios a invertir en investigación con 10 millones de euros en ayudas.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional celebra una jornada para presentar el Programa de Ayudas a la I+D Empresarial de la Junta de Extremadura y animar a los empresarios extremeños a invertir en investigación, para lo que ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas dotada con 10 millones de euros.

El Centro Universitario de Mérida acoge este martes esta jornada a través de FUNDECYT-PCTEX Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, en la que participan una treintena de empresas extremeñas interesadas en invertir en I+D+i.

Hasta 250.000 euros

"Hemos invertido 10 millones de euros para promover que esa investigación se desarrolle y que se vea plasmada en diferentes productos, en diferentes dispositivos, todo desde el punto de vista de la innovación", ha señalado el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, en la apertura de estas jornadas.

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, en la apertura de las jornadas. / Juntaex

Este Programa de Ayudas a la I+D Empresarial de la Junta de Extremadura está destinado a financiar proyectos de desarrollo de investigación en empresas. Cuenta con tres líneas destinadas a pymes, pymes con base tecnológica y start ups con sede en la región.

La cuantía de las ayudas varía, dependiendo de cada una de las líneas, y son de entre 25.000 y 250.000 euros para las empresas de base tecnológica y para las pymes, y desde los 15.000 a los 85.000 euros para las star ups. Servirán para financiar, entre otros asuntos, gastos de personal, la adquisición de equipamiento científico-tecnológico, gastos relativos a la investigación, consultoría de I+D+I o costes de gestión para la preparación y justificación del proyecto.

Ayudas "esenciales"

"¿Por qué creemos que son esenciales estas ayudas? Pues porque tenemos que invertir en transferencia del conocimiento", ha señalado. El secretario general de Ciencia ha aseverado que el objetivo es que, con estas ayudas, el resultado de la investigación "sea transferido directamente a la empresa para generar nuevos productos o dispositivos que puedan ser útiles para la empresa".

De Francisco también se ha referido a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura con una tercera sede en el campus del Centro Universitario de Mérida, para lo que la Consejería ya ha transferido 3,4 millones de euros a FUNDECYT para hacer realidad este proyecto, "incidiendo en la transferencia del conocimiento desde la academia, desde la parte pública, hacia las empresas". Será un nuevo edificio que estará en estos terrenos, de unos 1.900 metros cuadrados, cedidos por la UEx.