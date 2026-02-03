Extremadura se estrena con 12 bodegas en el gran salón internacional del vino español

Extremadura participa por primera vez en la feria Barcelona Wine Week (BWW), el principal salón internacional dedicado al vino español de calidad, que celebra su sexta edición del 2 al 4 de febrero en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, con la presencia de 12 bodegas extremeñas.

Se trata de Coloma Viñedos y Bodegas, Sociedad Cooperativa San Isidro de Villafranca, Agro Rivera Nature, Bodega Valdealto, Bodegas Toribio, Bodegas Martínez Payva, Bodegas Ruíz Torres, Parfoex, Pago Los Balancines, Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad, Delauvín y Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella.

La presencia regional se articula a través de un espacio agrupado, impulsado por la Junta de Extremadura mediante Extremadura Avante, con el objetivo de reforzar la visibilidad del sector vitivinícola extremeño en los mercados nacionales e internacionales.

Presencia agrupada

La participación extremeña se concentra en el pabellón 8, donde Extremadura Avante dispone de un espacio expositivo de 84 metros cuadrados. De esta superficie, 28 metros cuadrados corresponden a cuatro bodegas bajo la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, mientras que los 56 metros cuadrados restantes acogen a ocho bodegas amparadas por la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Extremadura.

Desde la organización se subraya que esta presencia conjunta supone un hito para el sector vitivinícola regional, ya que hasta ahora Extremadura no ha contado con representación agrupada en este certamen, en el que participan todas las denominaciones de origen e IGP del país.

Feria de referencia

La Barcelona Wine Week se consolida en apenas seis ediciones como la plataforma "de referencia" para la promoción del vino español en los mercados internacionales. En esta edición, la feria reúne a más de 1.200 bodegas procedentes de 81 denominaciones de origen, ocupa por segundo año consecutivo dos pabellones y registra una destacada afluencia de público profesional nacional e internacional.

Apoyo institucional

El director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, visita durante la jornada de este martes a las empresas extremeñas expositoras, con el objetivo de conocer de primera mano su experiencia en la feria, mostrar el respaldo institucional al sector y reforzar el acompañamiento a las bodegas en su estrategia de consolidación y apertura de nuevos mercados internacionales.

"La importancia de que Extremadura esté presente en los principales foros profesionales del sector para avanzar en valor añadido, diversificación de mercados y visibilidad de marca es fundamental. El sector vitivinícola extremeño tiene un alto potencial de crecimiento en los mercados exteriores y por ello Barcelona Wine Week es el escaparate idóneo para posicionar nuestros vinos ante compradores internacionales de primer nivel", ha señalado la Junta de Extremadura en nota de prensa.