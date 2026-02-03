Extremadura registra 84 denuncias por violencia filio-parental en un año

Las denuncias por agresiones de hijos a sus progenitores descendieron en Extremadura durante 2024, al pasar de 98 a 84 casos, según el informe 'Violencia filio-parental en España' elaborado por la Fundación Amigó a partir de las memorias de las fiscalías de las distintas comunidades autónomas.

El estudio, presentado recientemente en unas jornadas especializadas, ha sido elaborado por esta entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1996 en la atención a la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito regional, de las 84 denuncias registradas el pasado año, 61 corresponden a la provincia de Badajoz y 23 a la de Cáceres. Mientras que Cáceres ha mantenido la misma cifra que en 2023, en Badajoz los casos han descendido desde los 75 contabilizados el año anterior.

Aumento a nivel nacional

En el conjunto del país se abrieron 4.551 expedientes a menores por delitos de violencia filio-parental, frente a los 4.416 registrados en 2023.

Por comunidades autónomas, Andalucía ha sido la región con mayor número de expedientes incoados (1.059), seguida de la Comunidad de Madrid (894), la Comunitat Valenciana (691), Canarias (448) y Cataluña (253). Galicia ha registrado 202 denuncias; Baleares, 225; País Vasco, 163; Castilla y León, 100; Murcia, 113; Asturias, 96; Aragón, 93; Castilla-La Mancha, 76; Cantabria, 31; Navarra, 29, y La Rioja, 24.

Atención especializada

Desde la Fundación Amigó se insiste en la necesidad de profundizar en una atención especializada ante este tipo de violencia, situando a las familias como protagonistas de su propio proceso de cambio y subrayando la responsabilidad de los profesionales en el abordaje del problema, sustentado en tres pilares básicos de intervención.

Durante las jornadas se presentó el Observatorio de Violencia filio-parental UAM (Fundación Amigó), un proyecto conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid que tiene como objetivo avanzar en la investigación y el análisis de este fenómeno, así como orientar la intervención profesional y social.

Asimismo, se reflexionó sobre la respuesta del sistema de justicia juvenil y sobre la importancia de desarrollar programas educativos y terapéuticos integrales, teniendo en cuenta factores como los cambios en el perfil de los menores, la salud mental o el impacto de las tecnologías y las redes sociales.

Recursos de ayuda

La Policía Nacional, a través de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), dispone de un servicio especializado en la prevención e investigación de delitos de violencia doméstica, entre los que se incluyen las agresiones de hijos a padres. Estas unidades recogen denuncias, investigan los hechos, ofrecen protección a las víctimas y coordinan su actuación con servicios sociales y sanitarios.

En Extremadura, los principales recursos disponibles incluyen el teléfono 112 para emergencias, el 091 de la Policía Nacional y el 062 de la Guardia Civil, así como las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, con sedes en Badajoz, Cáceres y Mérida. También están disponibles la línea 116 111 de ayuda a la infancia y adolescencia y el teléfono 024 de atención a la conducta suicida.

La Fundación Amigó advierte de que la violencia filio-parental puede aumentar si no se actúa a tiempo y subraya la importancia de solicitar ayuda temprana y recurrir a recursos profesionales especializados.