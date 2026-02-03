Economía
Extremadura registró un 2,6% de crecimiento de su PIB en 2025, según la AiRef
Extremadura igualó la media nacional de crecimiento del PIB en 2025, con un 2,6%, mientras que la Comunidad Valenciana lideró el aumento con un 3,2%
Extremadura registró en 2025 un crecimiento del 2,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), en la media del país, en un periodo en que el la Comunidad Valenciana se situó al frente, con un alza del 3,2%.
Le siguieron Andalucía y Madrid, ambas con un 2,9%, según los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), correspondiente al cuarto trimestre del año.
Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento, un 1,8 %; seguida de Galicia, con un 1,9%, y Navarra, Aragón y País Vasco, todas ellas con un incremento del 2%.
Entre unas y otras se sitúan Castilla y León, La Rioja y Cataluña, las tres con un 2,7%; Extremadura, con un 2,6%, igual que la media, Baleares, Canarias, Murcia y Cantabria, con un 2,4%; y Castilla-La Mancha, con 2,2%.
Variación trimestral
En tasas de variación trimestrales, destaca también el dinamismo de la Comunidad Valenciana, con un crecimiento del 1%, seguida de Andalucía y Castilla y León, las dos con un crecimiento del 0,9%.
En el lado contrario, Navarra, Cantabria, País Vasco, Asturias y La Rioja registran las cifras más bajas, todas con un incremento intertrimestral del PIB del 0,6%.
La AIReF combina tres tipos de información estadística para obtener estas estimaciones: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).
