La Junta achaca el aumento del abandono escolar a una mayor ocupación laboral entre los jóvenes y una muestra reducida en la EPA

El abandono escolar lleva dos años consecutivos subiendo en Extremadura, que ha pasado del 9,9% registrado en 2023 al 15% alcanzado en 2025, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de enero. Este porcentaje hace referencia a los estudiantes de 18 a 24 años que no siguen formándose después de la ESO.

¿A qué obedece este incremento? Entre las razones, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional destacan que la EPA también refleja un incremento de la ocupación entre los jóvenes menores de 25 años en la comunidad de un 3% en el último año, lo que supone en muchos casos el abandono de los estudios. "Concretamente, entre el segundo trimestre de 2023 y el cierre de 2025, de acuerdo con la EPA, el número de ocupados menores de 25 años ha crecido en 5.200 personas, lo que representa una subida del 32,5%".

Y, aunque asegura que se analizan todos los indicadores, desde la consejería también recuerdan que el propio Ministerio de Educación reconoce en su informe sobre el abandono escolar, elaborado tras la EPA, que los datos que ofrecen "deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo".

De hecho, señala que en los avances que el propio ministerio remite a las comunidades autónomas, la muestra utilizada en Extremadura es extremadamente reducida: de 48 personas en el primer trimestre, de 33 personas en el segundo trimestre y de 43 en el tercer trimestre (no hay datos del cuarto trimestre).

Más graduados en ESO, Bachillerato y FP

Al margen de estos datos de abandono, desde la Consejería de Educación destacan que trabajan intensamente "en el fortalecimiento y el avance" del sistema educativo y que sus estadísticas apuntan a un mayor número de graduados en los últimos años: "Extremadura está graduando más y mejor que la media española en la ESO y Bachillerato, dos etapas clave que excluyen del abandono escolar", asegura. En concreto, señala que la tasa bruta de graduados en ESO alcanza el 84,2% frente al 82,1% de media nacional y ocurre igual en Bachillerato, con una tasa de graduación en la región del 60,1%, más de cinco puntos por encima del promedio estatal.

Además, ese "avance" del sistema también se aprecia en la Formación Profesional (FP), donde crecen las matriculaciones cada año. "Podemos detallar que Extremadura ha experimentado un importante crecimiento del alumnado en enseñanzas postobligatorias: 34.460 en el curso 2023/2024 y 36.410 en el curso 2025/2026, lo que supone 1.950 alumnos más", señalan desde la Consejería de Educación.

Añaden, asimismo, que ese aumento se ha dado especialmente en los ciclos de grado medio, que han registrado un incremento del 11,8%, pero también los de grado superior han experimentando una subida superior al 8%.

Educación destaca que Extremadura es la región que menos FP Privada tiene de toda España, con apenas un 13%, frente a casi el 44% del País Vasco, "algo que demuestra la inmersión y el éxito de la FP pública en toda la región".