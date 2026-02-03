La Junta lanza Orión, el programa de élite para escalar empresas mediante transformación digital

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y en el marco de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 (ETDE27), pone en marcha Orión, un programa piloto de alto impacto orientado al escalado empresarial mediante transformación digital, dirigido a altos directivos y empresas extremeñas con capacidad real de crecimiento, innovación e internacionalización.

Orión representa, según el Ejecutivo regional, una apuesta estratégica para reforzar la competitividad del tejido productivo, acelerar la adopción de tecnologías avanzadas y convertir la digitalización en una palanca directa de crecimiento económico, creación de empleo cualificado y atracción de inversión en Extremadura.

Objetivo del programa

El objetivo del programa es que CEOs y altos directivos extremeños descubran, a través de casos de éxito reales y de la aplicación directa en sus propias empresas, cómo la transformación digital puede convertirse en una de las herramientas más eficaces para escalar su negocio, acceder a mercados internacionales y competir en mejores condiciones.

En palabras del secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, "Orión no nace para hablar de tecnología, sino para ayudar a las empresas extremeñas a crecer, internacionalizarse y competir mejor. Queremos que nuestros directivos comprueben, con ejemplos reales y con impacto en su propia cuenta de resultados, que la transformación digital es hoy una de las inversiones con mayor y más rápido retorno".

Decisión estratégica

El programa parte de una premisa: las inversiones en transformación digital se encuentran hoy entre las que ofrecen un retorno más rápido, mayor escalabilidad y un impacto más directo en productividad, eficiencia, ventas e innovación. "Digitalizar ya no es una opción tecnológica: es una decisión estratégica para crecer más rápido, vender más, llegar a nuevos mercados y asegurar la competitividad a largo plazo", ha subrayado el secretario general.

Orión no se concibe como una formación convencional, sino como una experiencia ejecutiva de alto nivel diseñada para acompañar a líderes empresariales en decisiones estratégicas reales, con impacto directo en la evolución de sus compañías.

Participantes y metodología

En esta primera edición participarán 20 CEOs, directivos y emprendedores de alto potencial, pertenecientes a sectores prioritarios del tejido productivo regional, con capacidad efectiva para impulsar crecimiento, transformación y generación de empleo.

A lo largo del programa, los participantes trabajarán sobre los retos reales de sus propias empresas, diseñando planes de escalado digital concretos, accionables y orientados a resultados, con un acompañamiento continuo de expertos senior, mentores especializados y coaches ejecutivos, en un entorno diseñado para maximizar el aprendizaje práctico, la toma de decisiones estratégicas y la generación de impacto real en el negocio.

Se trata de una experiencia selectiva, práctica y de alto valor para la agenda de cualquier CEO, enfocada en crecimiento, rentabilidad, expansión internacional, innovación y posicionamiento competitivo.

"Queremos que las empresas extremeñas tengan la oportunidad de alcanzar, crecer y consolidarse mediante transformación digital en mercados cada vez más grandes y competitivos. Desde Extremadura se puede competir a nivel mundial, y Orión es una herramienta concreta para hacerlo posible", ha añadido el secretario general.

Formadores y colaboración universitaria

Orión reúne a un claustro procedente de escuelas de negocio de referencia, como IE, IESE, ESADE, Comillas ICADE o La Salle-URL, además de directivos de empresas tecnológicas, consultoras líderes y expertos internacionales en transformación digital, innovación y liderazgo empresarial.

Orión se desarrolla con la colaboración de la Universidad de Extremadura, que aporta su experiencia académica y técnica en iniciativas de innovación, emprendimiento y digitalización empresarial.

Información práctica

Todos los interesados en participar pueden ponerse en contacto en el teléfono 927 257084, o en las oficinas de Plaza de Caldereros número 2, 4ª planta, en horario de 8 a 15 horas.

Noticias relacionadas

Está previsto que el Programa Superior de Transformación Digital para el Escalado Empresarial comience el 5 de marzo de 2026, en sesiones matinales durante nueve jueves consecutivos.