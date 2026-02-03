Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia filio-parentalJoven muerto en La MadrilaCalle HermandadSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 3 de febrero de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Rebaño de ovejas merinas durante la trashumancia.

Rebaño de ovejas merinas durante la trashumancia. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 3 de febrero de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, martes 3 de febrero de 2026

Lonja de Extremadura, martes 3 de febrero de 2026

Lonja de Extremadura, martes 3 de febrero de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  3. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  4. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  5. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  6. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  7. Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo
  8. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles

El paro sube en 1.940 personas en enero en Extremadura, hasta los 66.310 desempleados

El paro sube en 1.940 personas en enero en Extremadura, hasta los 66.310 desempleados

Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal

Carreteras extremeñas en riesgo extremo y con problemas para circular: anegamientos en Zarza la Mayor y nieve en el puerto de Honduras y en Piornal

La dueña de la fábrica de diamantes de Trujillo invertirá mil millones en una industria complementaria en Zaragoza

La dueña de la fábrica de diamantes de Trujillo invertirá mil millones en una industria complementaria en Zaragoza

Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI

Extremadura abre este martes el plazo de admisión para el alumnado de enseñanza libre en las EOI

Lluvias sin tregua en Extremadura: parte del cereal sin sembrar y aceituna tardía caída al suelo

Lluvias sin tregua en Extremadura: parte del cereal sin sembrar y aceituna tardía caída al suelo

Extremadura registró un 2,6% de crecimiento de su PIB en 2025, según la AiRef

Extremadura registró un 2,6% de crecimiento de su PIB en 2025, según la AiRef

Extremadura registra 84 denuncias por violencia filio-parental en un año

Extremadura registra 84 denuncias por violencia filio-parental en un año

La Junta lanza Orión, el programa de élite para escalar empresas mediante transformación digital

La Junta lanza Orión, el programa de élite para escalar empresas mediante transformación digital
Tracking Pixel Contents