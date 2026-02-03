Luz verde al decreto extremeño que ajusta los importes de las ayudas para la atención de personas con discapacidad

El Consejo de Gobierno en funciones ha autorizado este martes la tramitación de un decreto que modifica las bases que regulan las ayudas destinadas a prestar servicios y desarrollar proyectos para personas con discapacidad, con trastorno mental grave o con enfermedad mental grave en Extremadura, con el objetivo de mejorar y adaptar los recursos.

El decreto aprobado establece la posibilidad de ajustar los importes establecidos en las bases reguladoras de las ayudas cuando resulten afectados por las modificaciones del convenio colectivo del sector, ha explicado la Junta en nota de prensa.

De este modo, se podrá incrementar el precio/plaza o, en su caso, la cuantía individualizada, en la proporción que los gastos de personal supongan en la prestación del servicio o desarrollo del proyecto.

Además, en las resoluciones de convocatoria se podrá fijar el importe específico del precio por plaza y día aplicable a los servicios de residencia de apoyo extenso o generalizado que atiendan a personas con trastorno del espectro autista y a personas con parálisis cerebral, siempre que estas representen, al menos, el setenta y cinco por ciento del total de las personas residentes.

Ocupación de terrenos

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha aprobado la declaración de urgente la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras de mejora de la glorieta de la carretera EX-342, a su paso por Ribera del Fresno.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a otro decreto por el que se declara urgente la ocupación, por la Diputación de Badajoz, de los bienes y derechos necesarios para ejecutar las obras de la circunvalación de Manchita a Guareña, dentro de su III Plan Integral de Carreteras Provincial.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de las mejoras que se están haciendo en la red de carreteras autonómicas para aumentar la seguridad vial, mejorar la fluidez del tráfico y modernizar la red viaria, ha concluido la Junta.