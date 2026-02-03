Las organizaciones agrarias de Extremadura piden que la reforma de la PAC “vuelva a los corrales”

Las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres y UPA-UCE Extremadura han reclamado que la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) “vuelva a los corrales” y que se respete la decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Así lo han trasladado en una reunión mantenida en la Delegación del Gobierno en Extremadura con el delegado José Luis Quintana.

El encuentro, celebrado en Badajoz, ha servido también para reiterar la exigencia de que la Ley de la Cadena Alimentaria funcione de forma efectiva y garantice precios por encima de los costes de producción, ante una situación que las organizaciones han calificado de “muy grave” para el sector.

Mercosur y decisión europea

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que, en relación con el acuerdo con Mercosur, “se debe al menos respetar la votación y la democracia ejercida por el Parlamento Europeo”, después de que la Eurocámara acordara el pasado 21 de enero remitir el texto al TJUE para analizar su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Metidieri ha considerado que esta decisión puede suponer “un alivio” para el sector si finalmente no se impulsa el acuerdo “con independencia de lo que ha dicho el Parlamento Europeo”, y ha insistido en que se respete ese pronunciamiento.

Reforma de la PAC

En cuanto a la PAC, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha afirmado que “hay que devolver esta reforma a los corrales”, al considerar inasumible un recorte del 23 % tras haberse producido ya una reducción del 10% en la anterior reforma. A su juicio, esta situación agrava la pérdida de rentabilidad de agricultores y ganaderos.

En esta línea, el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha lamentado “la desconexión existente entre los agricultores y ganaderos y los políticos”, tanto en relación con Mercosur como con la reforma de la PAC, una situación que, según ha dicho, refleja que “parece que viven en otra galaxia”.

Precios y Ley de la Cadena

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha alertado de la situación de distintos cultivos con precios por debajo de los costes de producción, como cereales, maíz o arroz, con “almacenes y cooperativas llenas” debido a la “entrada masiva” de productos de terceros países.

Llanos ha añadido el caso del tomate, donde, según ha indicado, las industrias “han pagado precios por debajo de los costes de producción”, una situación que podría mantenerse en futuras campañas si no se actúa. Por ello, ha defendido que la Ley de la Cadena Alimentaria “debe funcionar” y aplicarse con eficacia, ya que, a su juicio, “no está cumpliendo el objetivo para el que se creó”.

Posición del delegado

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que trasladará al Ministerio de Agricultura el documento con las reivindicaciones entregado por las organizaciones, si bien ha indicado que “muchas de las competencias” planteadas corresponden a la Junta de Extremadura.

En relación con la Ley de la Cadena Alimentaria y la situación del tomate, Quintana ha considerado que el Ejecutivo autonómico “debería tomar un papel mucho más activo”, al tratarse de un ámbito en el que la Consejería de Agricultura tiene competencias directas.

Sobre la PAC, el delegado ha recordado que se trata de una propuesta del Partido Popular Europeo y que el Ministerio de Agricultura ha firmado un documento con las organizaciones agrarias para posicionarse en contra. En cuanto a Mercosur, ha señalado que es una negociación impulsada desde la Unión Europea y ha defendido la necesidad de abrir nuevos mercados ante las dificultades comerciales con Estados Unidos.