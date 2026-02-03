El paro sube en Extremadura en enero, pero es la cifra más baja registrada en este mes desde que hay datos

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.940 personas en enero en Extremadura en relación al mes anterior (+3%), hasta los 66.310 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Extremadura (26 veces) mientras que ha bajado en tres ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2007.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 6.591 parados, lo que supone un 9 por ciento menos.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

Tras el repunte del paro en el arranque del año, el menor en un mes de enero desde 2022, el número total de desempleados se situó en 2.439.062 personas, su cifra más baja en un mes de enero en los últimos 18 años.