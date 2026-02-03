El PSOE descarta abstenerse pese al bloqueo en Extremadura: "No tenemos que solucionar un problema que no hemos provocado"

El presidente de la gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado este martes que la "parálisis" que ya está sufriendo Extremadura por el bloqueo de las negociaciones para formar gobierno "no se puede mantener", y ha pedido transparencia en los acuerdos que alcancen el PP y Vox. Pese al bloqueo de las negociaciones y el riesgo de repetir las elecciones, los socialistas siguen descartando la abstención para facilitar la investidura y se sitúan como "alternativa" a la derecha.

Quintana se ha preguntado para qué han servido las últimas elecciones en Extremadura, ya que la región "no avanza con una paralización absoluta y sin saberse nada de las negociaciones". "La iniciativa es del PP, pero ha de ejercerla, pues debe finalizar esta situación para que haya gobierno", ha dicho para considerar después que "los verdaderos problemas" de María Guardiola comenzarán "cuando haya gobierno", a tenor de las exigencias de sus socios.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en Badajoz / EUROPA PRESS

La influencia de Aragón

Quintana se ha mostrado convencido además de que los resultados en Aragón influirán en Extremadura en caso de que PP y Vox también necesiten pactar, pues "el problema es que las decisiones no se toman aquí, sino en Madrid".

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha acusado a los populares de "retorcer" el Reglamento de la Cámara para "estirar los plazos" y retrasar al máximo posible la sesión de investidura, prevista para el 3 de marzo. Así, ha criticado que la ronda de consultas con los grupos parlamentarios se alargue cuatro días con un fin de semana en medio, cuando lo habitual es que este trámite se complete en una mañana.

Jaime Galindo

Repetición electoral

"¿Por qué no todos el mismo día?" Porque están "enredando" para que pasen las elecciones en Aragón y en Castilla y León, afirma Álvarez, que ante una posible abstención reitera que el PSOE no está para solucionar el problema que han provocado otros. "Oye, ahora la solución al bloqueo es, o pacto con Vox y Vox traga lo que nosotros queramos, que es lo que parece que está ocurriendo, o hay otra repetición electoral. Oiga, pues nos lo diga ya, para que dejemos de perder el tiempo de la gente", ha afirmado.

Sobre el asunto también se ha pronunciado el diputado de Unidas por Extremadura José Francisco Llera, que ha señalado que "ojalá hubiera ya acuerdo para formar gobierno". A su juicio, el "sainete" entre PP y Vox, que recuerda a "los pimpinela", continuará algún tiempo más, pero "al final acabarán besándose".