Educación
Reclaman un protocolo para afrontar fenómenos meteorológicos adversos en los centros educativos de Extremadura
El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, pide a la Consejería de Educación un protocolo que permita a los centros cerrar ante alertas meteorológicas y evitar riesgos innecesarios
El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, ha solicitado un protocolo ante fenómenos atmosféricos adversos para que, de forma automática, los centros puedan tomar "de manera autónoma, ágil y eficiente" cualquier decisión para garantizar la integridad de alumnos, docentes y resto de la comunidad educativa.
El sindicato mayoritario en la educación pública extremeña ha trasladado esta demanda por registro a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. En concreto, propone la elaboración de dicho protocolo de acción automática que permita "salvaguardar tanto a los trabajadores de centros educativos y por extensión al alumnado de riesgos innecesarios".
"Se debería contemplar el cierre de centros educativos en situaciones de alerta o de previsión de alerta naranja o superior en la zona o zonas de influencia o cercanía", asegura en una nota de prensa.
Evitar desplazamientos
Al mismo tiempo, en cuanto a los trabajadores de los centros educativos, "la decisión de evitar desplazamientos innecesarios a los centros", según recoge en nota de prensa.
Dicho protocolo debería incluir de igual manera aquellas otras actividades, como formación extraescolar, que se puedan desarrollar en la jornada o jornadas que transcurra el episodio de alarma o de gravedad excepcional.
Desde PIDE solicitan que se convoque, con la mayor brevedad posible, un Comité Sectorial de Seguridad y Salud del ámbito de centros educativos de carácter extraordinario y monográfico para evaluar los daños que produjo la pasada borrasca 'Kristin', planificar su reparación inmediata y elaborar el mencionado protocolo.
