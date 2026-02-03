Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclaman un protocolo para afrontar fenómenos meteorológicos adversos en los centros educativos de Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, pide a la Consejería de Educación un protocolo que permita a los centros cerrar ante alertas meteorológicas y evitar riesgos innecesarios

Un alumno acude al colegio con paraguas.

Un alumno acude al colegio con paraguas. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, ha solicitado un protocolo ante fenómenos atmosféricos adversos para que, de forma automática, los centros puedan tomar "de manera autónoma, ágil y eficiente" cualquier decisión para garantizar la integridad de alumnos, docentes y resto de la comunidad educativa.

El sindicato mayoritario en la educación pública extremeña ha trasladado esta demanda por registro a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. En concreto, propone la elaboración de dicho protocolo de acción automática que permita "salvaguardar tanto a los trabajadores de centros educativos y por extensión al alumnado de riesgos innecesarios".

"Se debería contemplar el cierre de centros educativos en situaciones de alerta o de previsión de alerta naranja o superior en la zona o zonas de influencia o cercanía", asegura en una nota de prensa.

Evitar desplazamientos

Al mismo tiempo, en cuanto a los trabajadores de los centros educativos, "la decisión de evitar desplazamientos innecesarios a los centros", según recoge en nota de prensa.

Dicho protocolo debería incluir de igual manera aquellas otras actividades, como formación extraescolar, que se puedan desarrollar en la jornada o jornadas que transcurra el episodio de alarma o de gravedad excepcional.

Desde PIDE solicitan que se convoque, con la mayor brevedad posible, un Comité Sectorial de Seguridad y Salud del ámbito de centros educativos de carácter extraordinario y monográfico para evaluar los daños que produjo la pasada borrasca 'Kristin', planificar su reparación inmediata y elaborar el mencionado protocolo.

