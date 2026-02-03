El TSJEx rechaza la incapacidad absoluta a una visitadora médica con covid persistente

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha rechazado el recurso de una visitadora médica que solicitó la incapacidad absoluta por padecer síndrome de Covid persistente porque entiende que puede realizar tareas de "escasa o nula exigencia física".

La recurrente, que tiene reconocida una incapacidad para ejercer su profesión, alegaba un cuadro de fatiga crónica, trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo e insomnio, patologías que le producen astenia e intolerancia al esfuerzo, debilidad muscular, cefaleas, problemas de concentración y tendencia a la fatiga mental, según detalla el tribunal extremeño en nota de prensa

La Sala expone en sus fundamentos que, pese a las manifestaciones de la enfermedad que mantiene la parte recurrente, el órgano de instancia no acredita "una gravedad en dicho cuadro que haga imposible el desempeño de tareas de escasa o nula exigencia física".

Respecto del déficit neurológico, señala que "le limita para la realización de tareas con importante exigencia mental, pero no para aquellas más relajadas en las que no exista una necesidad de concentración y atención plenas".

Por ello, confirmar la sentencia recurrida por sus propios fundamentos, "en tanto en cuanto no existe base fáctica para llegar a la conclusión y pretensión que deduce la recurrente".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.