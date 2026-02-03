Vox acusa al PP de engañar a los extremeños y exige garantías para retomar la negociación del gobierno

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha acusado al PP de engañar a los extremeños con los motivos que han llevado al bloqueo de la investidura de María Guardiola y exige garantías para retomar el diálogo. "Lamentablemente, no solo no hay avances en la negociación, sino que los intentos del PP de seguir engañando a los extremeños y echar las culpas de sus errores de cálculo a otros aún nos hacen desconfiar más", ha señalado.

En un mensaje en redes sociales, Fernández ha asegurado que Guardiola "confunde sus caprichos con la realidad". Recalca que "el PP ya engañó una vez a Vox, pero no lo volverán a hacer", razón por la que el partido exige ahora garantías de que lo pactado en esta ocasión sí se va a cumplir.

María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, durante las votaciones para elegir la composición de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

"La mano tendida"

El portavoz insiste en que Guardiola conoce la propuesta de Vox y sabe también que la formación tiene "la mano tendida". "Eso sí, sin insultos, ni humillaciones, ni mentiras. Nadie cree las excusas de quien convocó elecciones solo porque creía que iba a tener una mayoría absoluta", ha afirmado.

Por ello, incide en que si lo que quiere el PP es hacer políticas "a favor de la inmigración ilegal y de género, asfixiar con impuestos a las familias o seguir machacando el campo, a la puerta que tiene que llamar es a la del PSOE. A la isma que ha llamado otras veces. Sánchez estará encantado", afirma.

"Nosotros no vendemos a nuestros votantes, ni a los extremeños. Ellos han hablado claro: quieren más del doble de Vox. Y créanme que lo tendrán, en el Gobierno o en la oposición a las políticas del bipartidismo", ha subrayado.

Adelanto electoral

Óscar Fernández se ha pronunciado así después de que el Ejecutivo del PP culpe a la formación del riesgo de repetir elecciones. Aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo, pero a las puertas de iniciar el periodo de consultas para formar gobierno, la Asamblea de Extremadura ha fijado el 3 de marzo como fecha límite para la investidura de Guardiola. Y lejos de acercar posturas, el cruce de reproches entre ambos partidos endurece el pulso político y aleja la solución a corto plazo.

Europa Press

La propia Guardiola ha reconocido este lunes que cerrar un acuerdo es "urgente" y ha emplazado a la formación trabajar de forma "rigurosa y seria" en nuevas reuniones. El consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, ha ido más allá al responsabilizar directamente a Vox del bloqueo. "No hay avances dependiendo de cómo se mire. En el acuerdo programático hay avances en más de un 90% o un 95%, diría yo. Si se refieren a los cargos y las exigencias que están fuera de toda proporción con lo que han dado las urnas, tendrán que explicarlo ellos", ha señalado.

Cambio de rumbo

Sobre la negociación en Extremadura también se ha pronunciado desde Bruselas el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, que ha asegurado que su formación "no sacraliza ninguna de las fórmulas de cambio político en España, ni en Aragón ni en Extremadura", sino que prioriza "el cambio de rumbo".

"Nosotros aceptamos el resultado y actuaremos en consecuencia. Si a Vox se le da un mandato como el que se le ha dado en Extremadura, lógicamente tendremos la mano tendida para que las cosas cambien. Pero para nosotros tener la mano tendida significa pretender que cambien las cosas", ha dicho en declaraciones recogidas por Efe.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la clausura del acto de campaña, en Cuarte Forum, a 31 de enero de 2026, en Cuarte de Huerva, Zaragoza, Aragón (España). / Ramón Comet - Europa Press

La Comunidad Valenciana

Abascal ha recalcado que Vox rompió los pactos regionales en seis comunidades autónomas porque el PP les "mintió sobre el reparto de inmigrantes ilegales" y porque el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo "no estaba dispuesto realmente a hacer un cambio y siempre ponía excusas" que, asegura, no han encontrado en sus acuerdos con el PP en la Comunidad Valenciana.

Desde Bruselas, donde participa en un encuentro de partidos ultraconservadores y de extrema derecha globales centrada en la libertad de expresión, Abascal ha criticado que a nivel europeo hay un "acuerdo permanente" entre PP y PSOE en políticas de género, en políticas migratorias y en "políticas verdes que están detrás de los problemas que tiene el campo, la ganadería y la industria".

"Creemos que el Partido Popular tiene que decidir dónde está, si en el acuerdo con los socialistas en Europa o en el acuerdo con Vox en las regiones para hacer un cambio en España", ha señalado.