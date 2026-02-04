Alertas meteorológicas para el jueves por lluvias y vientos en Extremadura: hasta 80 litros de agua en 12 horas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa alerta naranja por lluvias a partir de la medianoche de este miércoles y hasta las 18.00 horas del jueves, día 5, en el norte de la provincia de Cáceres, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las áreas más afectadas por esta alerta naranja serán las zonas de Villuercas y Montánchez, Tajo y Alagón y la Meseta Cacereña. Además, se activará una alerta amarilla por lluvias en otras áreas cacereñas y en el sur de Badajoz, donde se podrían registrar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, y que se mantendrá hasta las 12.00 horas del jueves en la provincia pacense.

Viento fuerte en el sur de Badajoz y Barros y Serena

A partir de las 3.00 horas del jueves, entra en vigor también una alerta amarilla por vientos en toda la comunidad autónoma, con rachas de hasta 80 kilómetro a la hora, que afectarán especialmente al sur de la provincia de Badajoz y las comarcas de Barros y Serena. Además, ya desde las 11.00 horas de este miércoles se ha mantenido la alerta amarilla por vientos en estas áreas, donde las rachas alcanzarán los 70 kilómetros a la hora.

Recomendaciones de seguridad y precaución

Ante esta situación, el 112 Extremadura solicita a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, y que se mantenga la vigilancia en sumideros, socavones, andamiajes y tejados en mal estado. También se recomienda evitar el acceso a áreas arboladas y restringir el paso en zonas con riesgo de desprendimientos.

A la ciudadanía en general se aconseja circular con precaución en las carreteras, evitando atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni cerca de ríos. En cuanto a los vientos, se recomienda asegurar objetos como toldos y tiestos y evitar refugiarse en muros, tapias o árboles durante los momentos de mayor viento.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden contactar con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que sigue gestionando los incidentes derivados de este temporal.

Activado el Inuncaex

Por su parte, la Junta de Extremadura ha activado este miércoles la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), en la provincia de Cáceres.

