Los bares, cafeterías y tiendas de los pueblos extremeños pueden pedir hasta 5.000 € ayudas para gastos comunes

Los bares, cafeterías y comercios de los pueblos, entidades locales menores y pedanías de menos de 300 habitantes tienen hasta el próximo día 26 para presentar las solicitudes a las líneas de ayudas de la Junta de Extremadura para sufragar gastos comunes.

Entre ellos, la luz, el agua, el gas, la factura eléctrica o las suscripciones a plataformas televisivas, incluido el canon por reproducción de contenidos en público, recuerda la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que publicó las bases de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del pasado 24 de diciembre.

Cinco líneas de subvenciones

En ellas se establecen cinco líneas de subvenciones. Una es específica para negocios con licencia de café-bar o de cafetería, y otra para comercios y servicios de proximidad, como escuelas y centros de educación infantil, tiendas de alimentación y multitiendas, incluidas las ambulantes, supermercados, academias y servicios de formación, tiendas de productos especializados no ambulantes como textil o ferretería, entre otros, y también las estaciones de servicio.

En esta primera convocatoria, tanto las ayudas para bares y cafeterías como las de comercios y servicios de proximidad están dirigidas a poblaciones de hasta 300 habitantes y establecen un máximo de 5.000 euros de ayuda por beneficiario. La Junta abonará aquellos gastos que el beneficiario acredite mediante la presentación de la correspondiente factura.

Otras líneas

Las otras tres líneas son para poblaciones más grandes y se espera poder ir ampliando el rango de población en próximas convocatorias.

Las solicitudes pueden tramitarse telemáticamente, sin necesidad de desplazarse a ninguna sede oficial, en la dirección de Internet de la Junta de Extremadura.

La convocatoria se resolverá antes de tres meses contados a partir de que termine el periodo de presentación de solicitudes y se ejecutará antes de un año.

Programa 'Yo repueblo'

Estas líneas de ayudas integran el programa 'Yo repueblo', que tiene como objetivo luchar contra la despoblación y que incluye otras tres líneas de ayudas.

Una de ellas busca facilitar el relevo empresarial en municipios de hasta 3.000 habitantes, financiando con hasta 25.000 euros los gastos derivados del traspaso del negocio y las mejoras iniciales para asegurar su viabilidad.

Una cuarta línea de subvenciones concederá hasta 12.000 euros, mil euros más si la beneficiaria es una mujer, a agricultores de 41 a 55 años en pueblos de hasta 1.000 residentes, con especial atención a la titularidad compartida.

La quinta y última línea de ayudas subvencionará proyectos contra la despoblación presentados por asociaciones o fundaciones en municipios de hasta 3.000 habitantes.