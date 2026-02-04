"Antes para mí cáncer era sinónimo de muerte; ahora sé que hay esperanza"

Ese momento en el que sales de la consulta con un diagnóstico demoledor. Y te preguntas: ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué me espera? Ana María García no podía dejar de llorar pensando en su hijo de 8 años. Y con ella, una de las sanitarias que la acompañó en consulta cuando le confirmaron que, a sus 44 años, tenía cáncer de mama. "Esa palabra que para mí significaba muerte, pero ves que poco a poco, con todos los medios que hay, cada vez la supervivencia es mayor. Y como ejemplo yo, que estoy aquí", cuenta.

Actualmente está en fase de control de la enfermedad: ha terminado los ciclos de quimio y radioterapia, pero debe continuar con medicación al menos durante los próximos cinco años. Físicamente, se encuentra bien; psicológicamente, tiene sus días. Ana María, que ha sido el primer caso de cáncer en su familia, cuenta que la noticia para ella fue un auténtico jarro de agua fría. "Vas a unos resultados que te piensas que no van a ser nada y te encuentras con que tienes un cáncer. Me quedé en shock", afirma.

Día Mundial contra el Cáncer

Hoy, esta vecina de Mérida solo tiene palabras de agradecimiento para su oncóloga y todo el personal sanitario que la ha asistido en su proceso. Recuerda con cariño su primera llegada al hospital de día para recibir tratamiento, también llorando. "Me acompañaron, me sentí muy arropada y estuvieron pendientes de mí en todo momento", cuenta. Desde la primera consulta con la cirujana fue derivada a Psicología, donde se sintió "comprendida y respaldada" para afrontar todos los miedos que se apoderaron de ella.

Este miércoles, Día Mundial contra el Cáncer, el caso de Ana María ha sido ejemplo en la presentación del nuevo modelo de Atención Integral al Paciente que quiere impulsar la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Extremadura. El objetivo es "humanizar" la atención que reciben los enfermos oncológicos para ir más allá del ámbito clínico y abordar también el trato recibido por parte del sistema, las derivadas psicológicas o el impacto social de la enfermedad.

Más de 6.200 casos al año

Según los datos facilitados por la AECC, en Extremadura se diagnostican cada año más de 6.200 nuevos casos de cáncer y la previsión es que la cifra crezca un 3%: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres se verán afectados. Colorrectal, mama, pulmón, colon y próstata son los tumores más comunes y, con una incidencia de 648 casos nuevos por 100.000 habitantes, Extremadura es una de las comunidades con mayor número de casos. El envejecimiento de la población, unido a otros factores como el elevado consumo de tabaco hacen que la región se sitúe por encima de la media.

No son cifras: son historias, miradas propias, familias, personas. "Humanizar la atención tiene impacto real en la salud y en el proceso asistencial", defiende Pedro Pastor Villegas, presidente de la AECC en la provincia de Cáceres. La asociación, que suma ya 73 años de andadura, cuenta con 31 profesionales en las dos provincias y más de 1000 voluntarios que contribuyen a mejorar la atención que reciben los pacientes oncológicos: desde pisos de acogida para evitar desplazamientos a atención social, préstamos de prótesis o programas para dejar de fumar.

Pedro Pastor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Cáceres.

Plan de Humanización

En el último año han atendido a más de 5.400 personas en Extremadura y su objetivo es llegar cada vez a más gente. Con ese fin, abogan por este nuevo modelo de Atención Integral al Paciente, que se está presentando a los sistemas sanitarios públicos de todas las comunidades para que esa maraña de pruebas y tratamientos que se incia con el diagnóstico de cáncer se vea arropada en el impacto psicológico, los cambios en el entorno familiar, la incertidumbre o el miedo con un trato cercano y humano.

Para dar cuenta de cómo el diagnóstico no solo afecta al paciente, al acto también ha asistido Amparo Toribio, cuya pareja sufre cáncer. "Llegamos al hospital con un dolor crónico de espalda y salimos con leucemia", cuenta sin borrar de su cara la sonrisa que ahora tapa una mascarilla. Ha sido el principal apoyo de su pareja, quien le anima a levantarse cada vez que tienen que viajar de Guareña a Cáceres para recibir tratamiento.

"A él le cuesta mucho madrugar", reconoce Amparo, cuya vida ha cambidado por completo tras el diagnóstico de su compañero: ambos regentaban una cafetería que tuvieron que traspasar "a toda prisa" y ahora ella se dedica básicamente a cuidar. Confiesa que ha llorado muchas veces, pero siempre a escondidas. Ahora, el pronóstico es bueno. "Hemos aprendido que vida solo hay una, que hay que vivirla a tope y que lo importante es la familia", dice.

Dispersión geográfica

Según Pastor, el déficit de médicos y la gran dispersión geográfica son los principales retos que Extremadura debe abordar en este sentido. Uno de los aspectos clave del plan tiene que ver precisamente con los "muchos kilómetros" que, al igual que Amparo y su pareja, las personas que reciben tratamiento oncológico tienen que realizar en Extremadura. La AECC trata de minimizar el "estrés" que esto supone ofreciendo pisos de acogida en las ciudades y el nuevo PEC-TAC del Hospital de Cáceres también es "un gran avance", en tanto que evitará los viajes de cientos de personas a Badajoz para realizarse la prueba.

Eliminar las demoras innecesarias en los hospitales; salas de espera propias con voluntarios que ofrecen "desde una botella de agua a un caramelo"; que todas las comunicaciones entre médico y paciente se produzcan en entornos de intimidad y especialmente, que las malas noticias no sean "comunicaciones rápidas de pasillo" son otras de las medidas. También se pide que, "dentro de la saturación del sistema sanitario, el médico disponga de tiempo para hablar del diagnóstico y el pronóstico de evolución" con el paciente y su familia.

La visión del SES

A la jornada ha asitido el subdirector de Cuidados y Humanización de la Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), José María Villa, que ha considerado "fundamental" esa visión de atención integral y holística que plantea la AECC. "Buscamos que la experiencia asistencial del paciente, su familia y los profesionales sea lo más satisfactoria posible. Es el gran reto en el que trabajamos de manera concienzuda", ha señalado.

Villa ha recordado que el SES ya activó en abril de 2025 un plan con hasta 126 acciones para humanizar la asistencia sanitaria. Uno de los pilares fundamentales es la oncología, área "con gran impacto para la vida de las personas, su entorno familiar y los profesionales que tienen que convivir a diario con el sufrimiento y la gestión de la incertidumbre".