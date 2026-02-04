Educación busca interinos con urgencia en Extremadura: de Latín, Matemáticas, Tecnología, Viola...

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional publicó ayer un nuevo llamamiento urgente para cubrir 9 plazas docentes de forma extraordinaria ante la falta de personal en las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias vigentes en la actualidad.

Cada una de las vacantes pertenece a una especialidad distinta y se distribuyen por distintos institutos de Extremadura. En concreto, se convocan un puesto de la especialidad de Latín para Cabeza del Buey, otro de Matemáticas para Plasencia, uno de Tecnología para Villanueva de la Serena, otro de Informática (a media jornada) para Alcántara, otro puesto Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (media jornada) en Villafranca de los Barros, uno de Sistemas Electrónicos para Mérida, otro de Equipos Electrónicos en Villafranca de los Barros, un puesto de Operaciones y Equipos de Producción Agraria en Mérida y otro de Viola para el conservatorio de Mérida.

Las personas interesadas en ocupar estas plazas no tienen que formar parte de ninguna lista docente previa y deberán presentar su solicitud cumplimentando un formulario disponible en Profex antes de mañana jueves, 5 de febrero, a las 9.00 horas.

Hay que destacar que en el último llamamiento urgente, realizado la semana pasada con doce vacantes, se lograron cubrir todas las plazas excepto dos: Equipos electrónicos en Villafranca y Sistemas electrónicos en Mérida. Ambas vacantes se vuelven a convocar ahora.

Requisitos

Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.