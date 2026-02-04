Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura amplía la alerta por inundaciones a toda la región ante las previsiones meteorológicas

La Junta ha activado la situación operativa 1 del plan INUNCAEX para toda la región, ante las previsiones de fuertes lluvias y vientos, tras la reunión del CECOP

El temporal obliga a suspender las clases y cerrar centros educativos en varias comarcas cacereñas

Ver galería

Fotogalería | El río Alagón inunda el paso de la Isla de Coria / Nieves Agut

La Junta de Extremadura ha ampliado la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX), este miércoles a las 20:35 horas, para toda la región, en base a las previsiones de desembalse y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas.

Así se ha decidido en la reunión del CECOP que ha estado presidida por el Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, en la cual también han participado los alcaldes de los municipios de Badajoz, Coria y Madrigalejo, localidades que han activado sus respectivos Planes de Emergencias Municipal (PEMU).

Asimismo, se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.

Vídeo | Espectaculares imágenes del desembalse de Alcántara

Facebook / José Ignacio Verdejo Granado

Alertas

Para la jornada de este jueves se han activado avisos de nivel naranja por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, con precipitaciones que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 24 horas; así como avisos denivel amarillo por vientos y lluvias en el resto de la región, con precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como por rachas de viento de80 kilómetros por hora.

La dirección del Plan INUNCAEX insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad: circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados; no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos. En las casas, mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Video | De nuevo fuera de casa: el temporal aconseja desalojar las viviendas aisladas de Gévora y Valdebótoa

Santi García

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente, recuerda la administración autonómica en una nota.

Incidencias

En cuanto a las incidencias registradas, el 112 Extremadura ha gestionado desde 00:00 horas hasta las 19:45 del 4 de febrero, un total de 1.341 llamadas, 291 incidentes, de los cuales 42 están directamente relacionados con las inclemencias meteorológicas. 

Asimismo, se recuerda que se han suspendido las clases y el cierre de los centros educativos en las comarcas de Coria, Sierra de Gata, Plasencia y Comarca, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y La Vera, provocado por el temporal de lluvia y viento que afecta al norte de la provincia de Cáceres.

