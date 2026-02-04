La fundación Yuste convoca becas para jóvenes investigadores
Hasta doce becas cubrirán alojamiento y manutención para los comunicantes seleccionados.
David Martín
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha abierto la convocatoria para que jóvenes investigadores, doctorados y doctores con un máximo de diez años desde la lectura de sus tesis doctorales, presenten una comunicación al IX Congreso Internacional ´Relaciones entre Ámerica Latina, el Caribe y Europa' que se celebrará en el Real Monesterio de Santa María de Guadalupe el día 25 de marzo de 2026.
Esta edición, titulada ‘El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra’, busca analizar la relación entre ambos continentes en el contexto actual de conflictos internacionales, transformaciones económicas y flujos migratorios. La Fundación concederá hasta doce becas para cubrir la estancia y manutención de los comunicantes seleccionados. Las propuestas se podrán presentar hasta el 2 de marzo en español, inglés y/o portugués.
Las comunicaciones deberán centrarse en las líneas prioritarias del congreso: las relaciones históricas entre América y Extremadura y las relaciones internacionales históricas y contemporáneas entre América y Europa. El objetivo es profundizar en los vínculos históricos, económicos y culturales entre estas regiones, poniendo especial atención en fenómenos actuales que afectan a la sociedad y economía global.
La jornada académica se dividirá en dos bloques: por la mañana se celebrarán ponencias y mesas redondas con expertos, académicos y periodistas; por la tarde, los jóvenes investigadores seleccionados expondrán sus trabajos ante los asistentes, fomentando el intercambio de conocimiento y la colaboración científica internacional.
Con esta iniciativa, la Fundación Yuste continúa consolidándose como un referente en los estudios transatlánticos, poniendo en valor la importancia de Extremadura en las relaciones con América y Europa. Los interesados pueden consultar las bases completas y formalizar su inscripción a través del sitio web oficial de la Fundación.
- En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo