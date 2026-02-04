Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fundación Yuste convoca becas para jóvenes investigadores

Hasta doce becas cubrirán alojamiento y manutención para los comunicantes seleccionados.

Latinoamérica.- La Fundación Yuste oferta doce becas para jóvenes investigadores sobre Extremadura, América y Europa

David Martín

Badajoz

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha abierto la convocatoria para que jóvenes investigadores, doctorados y doctores con un máximo de diez años desde la lectura de sus tesis doctorales, presenten una comunicación al IX Congreso Internacional ´Relaciones entre Ámerica Latina, el Caribe y Europa' que se celebrará en el Real Monesterio de Santa María de Guadalupe el día 25 de marzo de 2026.

Esta edición, titulada ‘El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra’, busca analizar la relación entre ambos continentes en el contexto actual de conflictos internacionales, transformaciones económicas y flujos migratorios. La Fundación concederá hasta doce becas para cubrir la estancia y manutención de los comunicantes seleccionados. Las propuestas se podrán presentar hasta el 2 de marzo en español, inglés y/o portugués.

Las comunicaciones deberán centrarse en las líneas prioritarias del congreso: las relaciones históricas entre América y Extremadura y las relaciones internacionales históricas y contemporáneas entre América y Europa. El objetivo es profundizar en los vínculos históricos, económicos y culturales entre estas regiones, poniendo especial atención en fenómenos actuales que afectan a la sociedad y economía global.

La jornada académica se dividirá en dos bloques: por la mañana se celebrarán ponencias y mesas redondas con expertos, académicos y periodistas; por la tarde, los jóvenes investigadores seleccionados expondrán sus trabajos ante los asistentes, fomentando el intercambio de conocimiento y la colaboración científica internacional.

Con esta iniciativa, la Fundación Yuste continúa consolidándose como un referente en los estudios transatlánticos, poniendo en valor la importancia de Extremadura en las relaciones con América y Europa. Los interesados pueden consultar las bases completas y formalizar su inscripción a través del sitio web oficial de la Fundación.

La fundación Yuste convoca becas para jóvenes investigadores

