Leonardo se estrena en Extremadura con vientos de hasta 103 kilómetros a la hora

La borrasca Leonardo ya se ha instalado en Extremadura y prevé quedarse lo que queda de semana. Por el momento, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene activado para este miércoles el nivel amarillo de alerta por lluvias y viento en las zonas de Barros y Serena y sur de la provincia de Badajoz.

En concreto, la alerta se ha activado a las 00.00 horas de este miércoles, y permanecerá hasta las 23.59 horas. Durante este periodo se prevén precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Y es que, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para esta jornada cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas que pueden ser persistentes, sobre todo en el sur. La cota de nieve se situará en 1.300 metros de altitud, subiendo a 2.000 metros, mientras que el viento soplará del oeste al suroeste, moderados.

Por su parte, las temperaturas subirán, salvo las mínimas en el norte, que se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 11 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 8 y 14 grados.

El viento en Extremadura

Durante la noche, el viento ha alcanzado hasta los 103 kilómetros por hora en Castulea, 82 en Jerez de los Caballeros, 76 en Santa Marta, 70 en Retamal de Llerena y 69 en Llerena, según los registros de la Aemet.

Esta situación ha obligado a la Junta de Extremadura a activar a las 20.45 horas de este martes la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región. Para estas zonas, se ha informado a través de la plataforma Rayuela a los directores de los centros educativos de la necesidad de que las actividades lectivas se desarrollen en el interior de los edificios, evitando la salida a patios y otros espacios abiertos.

Asimismo, se desaconsejan las salidas a pie en horario escolar para la realización de actividades complementarias o extraescolares mientras se mantenga esta situación.

En el resto de Extremadura se recomienda aplicar las mismas restricciones con carácter preventivo, prestando especial atención a los canales oficiales de información y a las actualizaciones que puedan producirse en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

El 112 Extremadura se recuerda la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.