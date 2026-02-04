Las lluvias 'aguan' las ventas de los mercadillos extremeños

La continuidad de las lluvias ha llevado a los mercadillos de Extremadura a una situación “límite” por la falta de actividad y la caída de usuarios. Así lo ha advertido el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, que reclama “ayuda” para afrontar un escenario que está reduciendo ingresos y poniendo en riesgo la continuidad de numerosos profesionales de la venta ambulante.

Según ha explicado Cruz a EFE, las precipitaciones están provocando suspensiones y celebraciones “a medio gas”, con menos puestos y menor afluencia de público. En la ciudad de Badajoz, por ejemplo, el mercadillo de los martes solo se ha celebrado dos veces en condiciones normales durante los dos últimos meses, mientras que el dominical se ha visto afectado por la lluvia en las tres últimas ocasiones.

Ante esta situación, el sector pide medidas urgentes, empezando por el abaratamiento de las tasas que los comerciantes pagan a los ayuntamientos. “La solución pasa principalmente por reducir esas tasas municipales”, ha señalado Cruz, al tiempo que ha recordado que existen diferencias importantes entre localidades, lo que genera desigualdad y dificulta la planificación de quienes trabajan cada semana en varios municipios.

En este contexto, el presidente de Acaex también ha apuntado a la falta de gobierno en la comunidad autónoma como un factor que complica la respuesta institucional. Durante la legislatura anterior, ha indicado, se negociaba un decreto para homogeneizar las tasas municipales con el objetivo de evitar “las grandes diferencias hoy existentes” entre unas localidades y otras.

Cruz insiste en que, frente a la idea de que la principal amenaza proviene del comercio online o de las grandes superficies, el “gran enemigo” de los mercadillos es el clima. A su juicio, los cambios meteorológicos cada vez más acusados —con periodos prolongados de lluvia seguidos de episodios de calor intenso— están “haciendo mucho daño” al sector.

El dirigente asociativo ha puesto como ejemplo el comportamiento del último año, con altas temperaturas “incluso mucho después del verano”, que afectaron a la campaña de otoño-invierno. A ello se han sumado ahora las intensas lluvias: en enero, ha señalado, hubo “solo tres días sin precipitaciones”, un golpe directo en plena temporada de rebajas y uno de los momentos clave para la facturación.

Falta de ingresos

El resultado, advierte, es una “alarmante” falta de ingresos que está acelerando el abandono de la venta ambulante. “Muchos se están yendo a otros sectores como la hostelería”, ha lamentado, subrayando el impacto social y económico que tendría un retroceso de los mercadillos en pueblos y ciudades de la región, donde funcionan como motor de dinamización y alternativa de compra para numerosos vecinos.

Además de la rebaja y homogeneización de tasas, el sector confía en que el futuro decreto incluya la prórroga de las licencias de venta ambulante por 15 años —en lugar de siete— y facilite el traspaso de los puestos. Medidas que, según Cruz, aportarían “más seguridad” a los comerciantes y ayudarían a sostener una actividad especialmente vulnerable a los vaivenes del tiempo.