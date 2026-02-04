Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Estado de los carreteras

La nieve y el agua cortan seis carreteras en Extremadura y el 112 ha gestionado 137 llamadas desde la medianoche

La Junta de Extremadura informa de cierres en vías de Cáceres y Badajoz, con un hundimiento que mantiene cortada la CC-350 en Ibahernando

Un coche de la Guardia Civil, entre la nieve, ayer martes en el puerto de Tornavacas.

Un coche de la Guardia Civil, entre la nieve, ayer martes en el puerto de Tornavacas. / Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Leonardo ya hace de la suyas. Si el tráfico se ha visto muy condicionado en los últimos días por las borrascas Jossep y Kristin en las carreteras extremeñas, el nuevo temporal también deja su rastro tanto en las vías con en varias poblaciones extremeñas.

En cuanto a la circulación, la nieve y el agua causan algunos estragos como el hundimiento de la calzada en la CC-350 (Ibahernando-Trujillo) y cortes de tráfico, según informa la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura.

Estas son las carreteras cortadas

  • Por nieve: la CC-437 (Pico Villuercas), la CC-224 (Puerto de Honduras) y la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla)
  • Por agua: la BA-074 (Granja de Torrehermosa) y en el acceso principal a Alcazaba
  • Por hundimiento: la CC-350, entre el punto kilométrico 10,150 y 17,180

Incidentes durante la alerta

Así mismo, desde la Junta se indica que el Centro de Emergencias y Urgencias 112 de Extremadura ha gestionado 137 llamadas y 31 incidentes desde que se activara la alerta amarilla (riesgo moderado) en las zonas de Barros y Serena y el sur de la provincia de Badajoz.

Noticias relacionadas

Ante este escenario, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución al volante, consultar el estado de las vías antes de viajar y optar por itinerarios alternativos cuando sea posible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  3. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  4. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  5. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  6. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  7. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  8. Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo

PP y Vox abren un duro frente en plenas negociaciones en Extremadura: Bautista le acusa de "tensionar" la negociación

PP y Vox abren un duro frente en plenas negociaciones en Extremadura: Bautista le acusa de "tensionar" la negociación

Educación busca interinos con urgencia en Extremadura: de Latín, Matemáticas, Tecnología, Viola...

Leonardo se estrena en Extremadura con vientos de hasta 103 kilómetros a la hora

Leonardo se estrena en Extremadura con vientos de hasta 103 kilómetros a la hora

La nieve y el agua cortan seis carreteras en Extremadura y el 112 ha gestionado 137 llamadas desde la medianoche

La nieve y el agua cortan seis carreteras en Extremadura y el 112 ha gestionado 137 llamadas desde la medianoche

Guardiola pide "responsabilidad" a Vox para negociar y evitar unas segundas elecciones en Extremadura

Guardiola pide "responsabilidad" a Vox para negociar y evitar unas segundas elecciones en Extremadura

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Los bares, cafeterías y tiendas de los pueblos extremeños pueden pedir hasta 5.000 € ayudas para gastos comunes

Los bares, cafeterías y tiendas de los pueblos extremeños pueden pedir hasta 5.000 € ayudas para gastos comunes

Un himno pop contra el cierre de Almaraz

Un himno pop contra el cierre de Almaraz
Tracking Pixel Contents