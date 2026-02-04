La nieve y el agua cortan seis carreteras en Extremadura y el 112 ha gestionado 137 llamadas desde la medianoche

Leonardo ya hace de la suyas. Si el tráfico se ha visto muy condicionado en los últimos días por las borrascas Jossep y Kristin en las carreteras extremeñas, el nuevo temporal también deja su rastro tanto en las vías con en varias poblaciones extremeñas.

En cuanto a la circulación, la nieve y el agua causan algunos estragos como el hundimiento de la calzada en la CC-350 (Ibahernando-Trujillo) y cortes de tráfico, según informa la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura.

Estas son las carreteras cortadas

Por nieve: la CC-437 (Pico Villuercas) , la CC-224 (Puerto de Honduras) y la CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla)

la , la y la Por agua: la BA-074 (Granja de Torrehermosa) y en el acceso principal a Alcazaba

la y en el Por hundimiento: la CC-350, entre el punto kilométrico 10,150 y 17,180

Incidentes durante la alerta

Así mismo, desde la Junta se indica que el Centro de Emergencias y Urgencias 112 de Extremadura ha gestionado 137 llamadas y 31 incidentes desde que se activara la alerta amarilla (riesgo moderado) en las zonas de Barros y Serena y el sur de la provincia de Badajoz.

Ante este escenario, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución al volante, consultar el estado de las vías antes de viajar y optar por itinerarios alternativos cuando sea posible.