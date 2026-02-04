Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura activa el Plan de Protección Civil ante la alerta por lluvias y fuertes vientos este miércoles

La Aemet recomienda realizar un seguimiento continuo de los pronósticos, ya que la evolución de la borrasca Leonardo podría generar episodios adversos en la región durante los próximos días

Todos miran al 13 de marzo: Cáceres sabrá si pasa el primer corte para ser Capital Cultural de Europa

La candidatura se presenta el 9 de marzo ante el Ministerio de Cultura y el 13 se conocerá si la ciudad supera el primer corte del proceso

De la barra al Teatro Romano de Mérida: así elige TVE las tapas que enseña al país

El equipo está en la ciudad grabando para mostrar platos con identidad y establecimientos que explican la gastronomía local

Enero trágico en las carreteras extremeñas con cinco muertos y el mayor repunte del país

Las vías de Extremadura registran cuatro fallecidos más en accidentes de tráfico que el año pasado en el mismo mes, cuando se produjo solo una víctima mortal, mientras se reducen un 30% en el conjunto de España

De la tienda de Quini al auge de los apartamentos: el cambio de la calle Gallegos en Cáceres

La calle Gallegos, en el casco histórico de Cáceres, muestra la evolución de un barrio que fue un hervidero de vecinos y comercios, pero que hoy enfrenta el cambio de uso residencial con la llegada del boom turístico

TEMAS

  1. En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
  2. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  3. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  4. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  5. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  6. Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación
  7. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  8. Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo

