Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Aemet recomienda realizar un seguimiento continuo de los pronósticos, ya que la evolución de la borrasca Leonardo podría generar episodios adversos en la región durante los próximos días

La candidatura se presenta el 9 de marzo ante el Ministerio de Cultura y el 13 se conocerá si la ciudad supera el primer corte del proceso

El equipo está en la ciudad grabando para mostrar platos con identidad y establecimientos que explican la gastronomía local

Las vías de Extremadura registran cuatro fallecidos más en accidentes de tráfico que el año pasado en el mismo mes, cuando se produjo solo una víctima mortal, mientras se reducen un 30% en el conjunto de España

La calle Gallegos, en el casco histórico de Cáceres, muestra la evolución de un barrio que fue un hervidero de vecinos y comercios, pero que hoy enfrenta el cambio de uso residencial con la llegada del boom turístico