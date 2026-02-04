Plantean un tren circular entre Extremadura, Madrid y La Mancha para atraer más viajeros a la región

Demandas ya conocidas, como impulsar la reapertura la tren Ruta la Plata entre Plasencia y Salamanca y más inversión , pero también otras novedosas para mejorar la conectividad ferroviaria en Extremadura, como la puesta en marcha de un tren circular Madrid-Extremadura-Castilla La Mancha-Madrid. Son las peticiones de una nueva alianza regional formada por la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril y la Alianza MSU-Norte de Extremadura, que han unido sus fuerzas para reclamar inversión, mejoras y más servicios en la comunidad y urgen «unidad» política y social para lograrlo.

De la mano, ambos colectivos encabezados por Ángel Caballero y Francisco Martín Simón, respectivamente, han defendido esta mañana en Mérida ante distintos colectivos y vecinos (el próximo martes se repetirá en Plasencia) la puesta en marcha de este nuevo tren circular porque supondría más trenes y frecuencias en la comunidad y una conectividad diaria con los principales polos ferroviarios de viajeros y turistas. «España recibió 96,8 millones de viajeros en 2025, dejando un gasto superior a los 134.700 millones de euros, pero a Extremadura solo llegaron 397.000, apenas el 0,4%; necesitamos ese tren para incrementar el turismo nacional e internacional», ha señalado Martín. De esta forma también se sacaría más partido a la inversión ferroviaria realizada en la comunidad en los últimos años tanto la línea de alta velocidad como en la electrificación de la línea convencional. «Son más de 3.000 millones de inversión que no pueden ser solo para cuatro trenes, hay que sacarles rendimiento».

Además, otros de sus argumentos es que con las paradas que tendría esta línea circular se alcanzaría casi al 90% de la población extremeña. En este sentido, Caballero ha explicado que la propuesta, con un intercambiador que evite transbordos, pasa por hacer una ruta circular en un tren S730 (Alvia) Madrid-Ciudad Real-Puertollano-Cabeza del Buey-Castuera-Don Benito-Mérida-Cáceres-Plasencia-Navalmoral-Talavera-Madrid en ambos sentidos y poniendo Mérida como estación central.

Estaciones intermodales en Mérida, con tranvía, y Plasencia

Más allá de esta novedosa demanda, desde la nueva alianza ferroviaria extremeña reivindican también la creación de estaciones intermodales a las afueras de Mérida y de Plasencia. En la capital extremeña, se plantea un nuevo nodo logístico ferroviario (sería una actualización del proyecto que ya se presentó en el ministerio en 20211) que estaría conformado además por un parque industrial, un puerto seco y una zona de mercancías y un gran bulevar del ferrocarril que alcanzaría hasta la estación actual, donde se podría ubicar un museo regional del ferrocarril, y que podría aprovechar las vías actuales para ofrecer un servicio de tranvía. «Toda la logística iría en la margen derecha del Guadiana y los servicios en la margen izquierda», ha detallado Caballero. En esa estación intermodal tendrían cabida tanto la línea ferroviaria convencional como la de alta velocidad, así como los autobuses interurbanos y urbanos y los taxis.

Por su parte, en la ciudad de Plasencia se plantea, manteniendo la actual, otra estación intermodal a las afueras, cuyo estudio informativo está «muy avanzando» y debe desvelarse en noviembre su mejor ubicación. Como complemento, la alianza extremeña reclama también una plataforma logística para mercancías.

Otras reclamaciones de ambos colectivos son que se ejecute ya la obra para la electrificación de la línea convencional de Talayuela-Illescas-Humanes (157 kilómetros), que comiencen también los trabajos para la electrificación de Mérida a Brazatortas-Veredas en este 2026, así como de Mérida-Los Rosales. «Son proyectos maduros que hay que empezarlos ya», reclamó Martín.

Además, urgen también las actuaciones necesarias para la reapertura en 2035 del tramo Plasencia-Salamanca del tren Ruta de la Plata: «que se encarguen ya los proyectos para poder comenzar las obras en 3 o 4 años», pide Martín. Por último, solicitan la mejora de los trenes de media distancia y regionales de Madrid a Extremadura y Andalucía (con servicios directos a Sevilla, Cádiz, Huelga y Málaga) «para favorecer el turismo y la conectividad de los territorios».

Una única voz en Madrid

Pero para poder hacer realidad todas estas reivindicaciones, tanto Caballero como Martín consideran necesario que haya «unidad» política y social para que el Ministerio de Transporte «no caiga en la tentación» de retrasar proyectos en Extremadura ante las constantes y nuevas demandas de otras comunidades del país, especialmente tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Creen que es fundamental la unidad de los cuatro grupos políticos de la Asamblea extremeña para llevar sus demandas a Madrid con una voz única fuerte. De lo contrario, ponen en duda la inversión futura en algunos proyectos: «nos tememos que den un informe negativo del estudio de viabilidad del Ruta de la Plata para aplazar la inversión», concluyó Martín.