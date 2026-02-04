PP y Vox abren un duro frente en plenas negociaciones en Extremadura: Bautista pide más "transparencia" y menos "tensión"

Las negociaciones para formar gobierno en Extremadura no van bien. Realmente se han torcido a tenor del cruce de declaraciones entre representantes de PP y Vox en las últimas horas. El consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, a su vez secretario general del PP en Extremadura, ha escrito un último mensaje en redes este mismo miércoles en el que atribuye a Vox, de forma directa, la negativa a querer llegar a un acuerdo, debido a sus exigencias, que los populares no consideran acordes con el número de votos que recibieron en las urnas.

"Sobran los reproches y los ataques y falta transparencia", ha dicho Abel Bautista. "Si los extremeños conocieran vuestro catálogo de exigencias y la respuesta del PP, se acabaría la escenificación que os hace mantener una tensión que ni los votantes del PP ni los de VOX nos han pedido".

"Es lo razonable"

Bautista aboga por el diálogo y así se lo hace llegar a Vox: "Querer un acuerdo no es ninguna afrenta, es lo razonable. Y lo sabes". Los populares afirman que las exigencias de Vox en la negociación no solo se limitan al programa de gobierno que ambos deberían desarrollar para Extremadura, sino que Vox exige cargos ejecutivos y legislativos "fuera de toda proporción". Cabe recordar que en las elecciones del 21 de diciembre, el PP ganó con 29 escaños y el 43,1% de los votos, sin alcanzar la mayoría absoluta, mientras que el PSOE obtuvo 18 diputados, Vox 11 y Unidas por Extremadura 7.

El secretario general del PP responde así al último mensaje del candidato de Vox a la presidencia de Extremadura, Óscar Fernández, quien acusa a Guardiola de querer ser presidenta para no volver a convocar elecciones. "La misma señora que nos llamó racistas, xenófobos, machistas y homófobos (… ) La misma que dijo que no permitiría que entráramos en los gobiernos… Dice ahora que hay que hacerla presidenta cuanto antes, y evitar unas elecciones de las cuales ella, y solo ella, volvería a ser responsable", ha dicho Fernández en un último mensaje este miércoles.

Horizonte: 3 de marzo

Todo ello tras un martes cargado de declaraciones, a las puertas de que este mismo jueves el nuevo presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, abra el periodo de consultas con PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura para proponer un candidato a la investidura como presidente de la Junta. El 10 de febrero es la fecha máxima para que haya una proclamación, y el PP extremeño ya ha anunciado que propondrá a María Guardiola. El pleno de investidura tiene que celebrarse como máximo el 3 de marzo. Llegado el momento, el candidato deberá tener mayoría absoluta para ser proclamado presidente. Si no lo consigue, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera, en la que se requerirá ya mayoría simple. Es ahí donde Guardiola necesitaría al menos la asbención de Vox, mediante un acuerdo que parece no prosperar.

Noticias relacionadas

Si tampoco se logra proclamar presidente, el procedimiento podrá repetirse con los mismos o diferentes candidatos tantas veces como lo estime la Presidencia de la Asamblea. A los dos meses de la primera votación, si no ha habido ningún acuerdo, la Asamblea quedará disuelta y se procederá a convocar nuevas elecciones.