Cómo solicitar las ayudas regionales para rehabilitar viviendas a partir de marzo

La Junta de Extremadura ha activado nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas, que se podrán solicitar a partir del próximo 1 de marzo durante un período de tres meses, dentro de un programa dotado con 4 millones de euros y destinado a financiar actuaciones de accesibilidad, eficiencia energética, conservación y habitabilidad.

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, ha iniciado este miércoles una serie de reuniones con los agentes implicados para explicarles en qué consisten las subvenciones, en un encuentro celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) de Badaoz, en el que han participado miembros de esta institución y del Consejo de Colegios Profesionales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura.

El programa está dotado con 4 millones de euros repartidos en cuatro anualidades entre 2026 y 2029, y tiene como objetivo financiar actuaciones de rehabilitación en viviendas ubicadas en municipios de hasta 10.000 habitantes. Se contemplan trabajos de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías; adecuación interior de la vivienda a las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene.

Cuantía por vivienda y cómo solicitarla

Según establece el decreto de la convocatoria, la ayuda será de hasta 14.000 euros por vivienda en el caso de viviendas unifamiliares, y de hasta 9.000 euros por vivienda cuando se trate de rehabilitación interior en bloques de pisos, con prioridad para los jóvenes.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de forma electrónica, mediante el modelo normalizado que estará disponible a partir del 1 de marzo en la sede electrónica de la Junta de Extremadura, acompañadas de la documentación exigida y a través del procedimiento telemático habilitado al efecto.

Continuación de las reuniones

De los 4 millones de euros previstos, 300.000 euros se imputarán al ejercicio 2026; 1.637.976 euros a 2027; 2.037.976 euros a 2028, y 24.048 euros a 2029, con cargo a fondos propios de la Comunidad Autónoma.

La intención del Gobierno extremeño es continuar estas reuniones informativas a lo largo del mes de febrero con la patronal empresarial y con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).