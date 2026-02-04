'Se traspasa': Gran acogida al plan que busca evitar el cierre de negocios familiares en Extremadura

La directora general de Empresa en funciones, Celina Pérez Casado, ha destacado este miércoles la "gran acogida" del Programa Releva Empresa Familiar, que busca garantizar la continuidad de los negocios familiares con más de 15 años de trayectoria. Pérez ha participado este jueves en Mérida en una nueva jornada para dar a conocer este programa, que aborda todas las claves para planificar el traspaso con éxito poniendo el foco en la anticipación, profesionalización y la prevención de conflictos.

"Este plan no solo busca mantener empresas abiertas; busca mantener viva la esencia de nuestros pueblos, garantizar el empleo y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros ciudadanos", ha señalado. El objetivo es dar respuesta al desafío "crucial" del relevo generacional en las empresas, especialmente en el ámbito rural, pues en los próximos años muchos negocios viables y autónomos se verán "amenazados" por la jubilación de sus propietarios sin un relevo claro. Esto, ha advertido, conlleva la pérdida "no sólo de empresas, sino también de empleo, conocimiento y vitalidad económica en nuestros pueblos".

Despoblación

El relevo resulta "especialmente necesario" en el sector servicios del medio rural, como bares, cafeterías o pequeños supermercados, "fundamentales para la vida de los pueblos", así como en los oficios artesanales, cuyo mantenimiento se considera prioritario para mejorar su competitividad y evitar su desaparición.

Según los datos que pone sobre la mesa la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), más de 13.000 autónomos de Extremadura tienen más de 60 años, lo que significa que 1 de cada 6 alcanzará la edad de jubilación en los próximos 5 años.

'Releva Empresa Familiar' se enmarca en la estrategia Extremadura Sigue, dotada inicialmente con casi tres millones de euros para impulsar y apoyar el relevo empresarial en la región. La directora general ha destacado la "gran acogida" del Programa Releva Empresa Familiar, que se está difundiendo por todo el territorio extremeño a través de distintas jornadas ya celebradas en Plasencia y Mérida, y que continuará en los próximos meses con nuevas sesiones previstas en febrero y marzo en Don Benito, Los Santos de Maimona, Badajoz, Cáceres y Navalmoral de la Mata.

Ayudas y formación

El programa contempla dos grandes líneas de trabajo. La primera se centra en la sensibilización y promoción del relevo en la empresa familiar, mediante estas jornadas informativas sobre las claves que facilitan este proceso. Estas se complementan con una formación intensiva de 40 horas que aborda aspectos clave como la planificación del relevo, la fiscalidad, la resolución de conflictos y los principales retos a los que se enfrentan las empresas familiares.

Además, en el marco de este plan se elaborará un informe sobre la situación actual de la empresa familiar en Extremadura, con el objetivo de identificar necesidades y favorecer la continuidad empresarial. Posteriormente, está prevista una convocatoria de ayudas destinada a apoyar la contratación de servicios especializados para la elaboración de protocolos familiares y planes estratégicos de relevo.

Jornadas en Mérida

La jornada celebrada este miércoles en Mérida ha contado con dos ponencias principales. Por un lado, la intervención 'Cómo afrontar el relevo generacional en la empresa familiar', a cargo de Tomás Bañegil, catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, que ha analizado los principales factores de éxito para garantizar una transición ordenada y sostenible en este tipo de empresas.

Además, se ha mantenido un diálogo con el empresario familiar Andrés de la Villa, administrador y miembro de la segunda generación de BigMat Tevisa, quien ha compartido su experiencia directa en procesos de continuidad empresarial, aportando una visión práctica basada en un caso real de relevo familiar, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.