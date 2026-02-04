UPA-UCE denuncia intentos de pagar la tonelada de tomate en Extremadura 30 euros por debajo del coste de producción

UPA-UCE Extremadura ha denunciado este miércoles que parte de la industria privada estaría intentando imponer “precios ruinosos” a los productores de tomate de la región de cara a la campaña, con ofertas de 107 euros por tonelada, una cifra que —según la organización— no permitiría cubrir los costes de producción.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, advierte de que aceptar esas condiciones supondría repetir el escenario del año pasado en un contexto de mayores gastos para el campo. “No podemos aceptar los precios ruinosos de la campaña pasada teniendo en cuenta que los costes de las semillas y los fertilizantes han subido. Esto supondría producir a pérdidas durante dos años consecutivos”, sostiene.

La organización agraria fundamenta su reclamación en los estudios elaborados por la Universidad de Extremadura y publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Extremadura, que sitúan el coste de producción del tomate en la comunidad en 137 euros por tonelada. En este sentido, UPA-UCE subraya que pagar por debajo de ese umbral implicaría incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe formalizar operaciones por debajo de los costes.

UPA-UCE recuerda que ya el pasado 21 de enero pidió a los tomateros extremeños que no firmaran contratos por debajo de los costes, precisamente para evitar que se repitiera la situación de 2025, cuando —según su denuncia— el tomate se pagó a 107 euros por tonelada y “muchos agricultores” acabaron produciendo a pérdidas.

Además, la organización alerta del impacto a medio plazo en el sector del tomate de industria en Extremadura si se consolidan precios por debajo de la rentabilidad. “Con estos precios lo que van a conseguir es que los agricultores decidan probar con otros cultivos como el olivar, lo que conlleva el abandono definitivo del sector y que se vaya reduciendo el porcentaje de agricultores que siembran tomate cada año en la región”, advierten.

Por todo ello, UPA-UCE insiste en reclamar la mediación de la Junta de Extremadura para desbloquear el conflicto y garantizar el cumplimiento de la normativa. A su juicio, debe ser la administración regional quien actúe como garante de la Ley de la Cadena Alimentaria, “ya que la propia Junta ha publicado los costes de producción del tomate y se sitúan en 137 euros la tonelada”.