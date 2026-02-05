Inundaciones y socavones: la A-5 y otras vías de Extremadura, afectadas por el temporal y el mal estado del asfalto

El mal tiempo que trae la borrasca Leonardo condiciona gravemente la circularción en la red de carreteras de la provincia de Cáceres. Según informa la Guardia Civil, se registran incidenica por nieve, agua y mal estado del asfalto.

Así, las principales vías afectadas por la nieve incluyen la CC-437 (Ex-118 a Pico Villuercas) y la CC-224 (de Hervás (Ex-205) a la N-110), en ambos casos con nivel negro de circulación debido a la acumulación de nieve en la calzada, lo que ha provocado dificultades para los vehículos que circulan por la zona. La CC-242 (de Piornal a Garganta la Olla) se encuentra cortada al tráfico debido a las nevadas intensas, también con nivel negro de circulación.

En cuanto a las lluvias, la CC-146 (Ex-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor) está afectada por un anegamiento por las lluvias intensas, con la calzada completamente inundada en el tramo de los kilómetros 3,400 al 3,900, lo que ha llevado a activar el nivel negro de alerta. También se detalla que la N-521, en el kilómetro 147 (Cruce de los Manzanos), sufre inundaciones parciales en la calzada. Se ha señaliazdo el paso del tráfico.

Desvíos por socavón en la A-5

Por otro lado, un socavón en la A-5, entre los kilómetros 244 y 244,800 (sentido Badajoz), ha provocado el corte del carril izquierdo.

Además, en otras vías de Extremadura, el agua ha inundado la calzada en varios tramos, como en la CC-350 (de Trujillo a Ibahernando) en el que se ha destectó un socavón en el kilómetro 15,000, que obligó a cortar el acceso y establecer desvíos en los kilómetros 10,100 y 17,200. La Diputación de Cáceres ya ha procedido a su arreglo y la vía se abrirá a lo largo de este jueves- Además, la carretera de Valdefuentes a Albalá ha sido cortada por agua en la calzada, y el acceso a la urbanización Cuartos de Baño (en Cáceres) también está bloqueado por el agua.

Recomendaciones a los conductores

El 112 Extremadura recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por las carreteras afectadas, especialmente en los tramos inundados o con nieve, y no atravesar carreteras cortadas. En algunos casos, el tráfico se ha desviado por rutas alternas para evitar las zonas más afectadas. Se recomienda evitar el estacionamiento en cauces secos y no acercarse a áreas arboladas que podrían presentar riesgo por las condiciones meteorológicas adversas.

Noticias relacionadas

Finalmente, las autoridades han solicitado a los ciudadanos que, en caso de emergencia, se comuniquen con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que sigue gestionando los incidentes derivados del mal tiempo.