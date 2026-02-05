Asaja anuncia una gran manifestación regional que cortará Cáceres: "Llegaremos a la Subdelegación, con las colmenas abiertas o cerradas"

Agricultores, ganaderos y apicultores procedentes de distintos puntos de la comunidad participarán en una gran movilización convocada por Asaja Extremadura que tendrá lugar en Cáceres el próximo 11 de febrero. La protesta, anunciada este jueves, llega tras las concentraciones celebradas el pasado 16 de enero y tiene como objetivo mostrar el rechazo del sector al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, denunciar los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) y alertar de la situación crítica que aseguran atravesar las explotaciones extremeñas.

La protesta implicará cortes de tráfico en los principales accesos a la ciudad entre las 10:00 y las 14:00 horas y contará con la llegada de más de 200 vehículos, principalmente de apicultores, procedentes de distintos puntos de la región y que irán acompañados de colmenas. El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha señalado que llegarán "hasta la Subdelegación del Gobierno, con las colmenas abiertas o cerradas, ellos deciden".

Los motivos de la movilización

García Blanco ha advertido de que el tratado comercial de Mercosur supone "una amenaza vital para la comunidad y para su agricultura" puesto que permitirá, afirma, importaciones masivas de soja, maíz, arroz y carne producida en condiciones distintas a las exigidas en la Unión Europea. "Aquí se nos imponen unas exigencias muy estrictas a agricultores y ganaderos y queremos que se cumpla el principio de reciprocidad: que las mismas exigencias que se imponen aquí se impongan también a los productos que vienen de Mercosur", ha indicado.

Además, ha alertado de la autorización para la entrada de 47.000 toneladas de miel, en un mercado que ya está "saturado por mieles de baja calidad". A este escenario se suma, según Asaja, la reforma de la PAC, cuyo marco financiero plurianual aún no se ha aprobado, pero que, según las previsiones actuales, supondrá "una reducción de entre el 22 y el 23% de los fondos que venían percibiendo los agricultores".

Cortes en Cáceres

El presidente de Asaja Extremadura ha detallado que el miércoles 11 de febrero no se podrá acceder a Cáceres "salvo para ir al Hospital Universitario". García Blanco ha indicado que la Delegación del Gobierno no ha autorizado que la organización agraria actúe en la rotonda de la Universidad Laboral y tampoco se ha concedido autorización para las rotondas de Aldea Moret ni de Ceres Golf. "Nosotros vamos a ser respetuosos", ha precisado.

Así, hasta las dos de la tarde se producirán concentraciones de vehículos en varios puntos: en la zona de Montebola, con llegada de apicultores del norte de la provincia; en el entorno del Carrefour, con vehículos procedentes de Malpartida, y en la entrada por Miajadas, para los que acceden por la zona de Las Torres, ha indicado el responsable de la asociación.

Ángel García Blanco y Paulino Marcos en rueda de prensa este jueves. / R.M

García Blanco ha indicado que alrededor de las 12:00 horas se cortará completamente la Cruz de los Caídos, desde donde partirá una marcha que no cuenta hasta el momento con autorización expresa de la Delegación del Gobierno. No obstante, ha señalado que confían en poder avanzar "yendo con algunas colmenas por delante".

En este sentido, ha alertado de que, si no se permite el acceso a agricultores, ganaderos y apicultores, van a "abrir allí colmenas, que tienen abejas y las abejas pican, así que el delegado del Gobierno debe ser consciente", ha afirmado.

Puntos en los que se prevé la concentración:

Según el registro presentado en el Ayuntamiento de Cáceres, estos son los puntos en los se prevé la concentración del próximo 11 de febrero:

Rotonda de los Cuatro Lugares (N-521 cruce EX-390).

Rotonda de la carretera antigua del Casar de Cáceres (N-521 cruce CC-38).

Rotonda del club de tenis Cabezarrubia (N-521 cruce N-630).

Rotonda de acceso a Macondo, Castellanos y Junquillo (N-521 cruce N-521).

Rotonda de acceso a Charca Musia y ronda sureste, carretera de las Torres (EX-206 cruce EX-C2).

Resolución de la Subdelegación del Gobierno

Según la resolución de la Subdelegación del Gobierno, en las vías con dos carriles de circulación, los tractores y camiones deberán circular por un solo carril sin permitirse la parada o el estacionamiento. En este punto, García Blanco ha señalado que "no se preocupe, que le vamos a hacer caso. Nosotros vamos a circular solamente por un carril, lo que pasa es que habrá algunos que circulen únicamente por el carril izquierdo y otros circulen únicamente por el carril derecho. O sea, que no vamos a consentir que se vayan cruzando".

García Blanco ha explicado que la organización acatará las instrucciones "de forma parcial". Según ha detallado, el documento establece que por cada 30 minutos de corte deberá abrirse un intervalo de 20 minutos para permitir el paso del tráfico. "Nosotros decimos que no", ha afirmado, aunque ha subrayado que sí se permitirá en todo momento el paso de ambulancias, servicios funerarios, situaciones de extrema urgencia y vehículos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En este contexto, García Blanco ha reiterado que, tras las concentraciones iniciales, se desarrollarán marchas lentas desde los distintos puntos de acceso hasta la Subdelegación del Gobierno. "El subdelegado ya sabe que vamos a llegar, con las colmenas abiertas o con las colmenas cerradas. Que él tome la decisión", ha advertido.

Movilización con colmenas

Por su parte, Paulino Marcos, presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, ha descrito una situación "crítica" para la apicultura extremeña, marcada por el bajo precio de la miel, el aumento de los costes, la proliferación de enfermedades y la apertura de Mercosur, que permitirá la entrada de miles de toneladas de miel sin aranceles, lo que, unido a los costes de producción en Sudamérica, "nos aboca a cerrar explotaciones".

También ha recordado que el sector ya se movilizó hace dos años en Cáceres, cuando se realizaron promesas que "no se han cumplido", y ha criticado la eliminación de aranceles tras la guerra de Ucrania que facilitó la entrada de miel procedente de China en el mercado europeo.

Por estos motivos, Marcos ha indicado que más de 200 vehículos participarán en la manifestación, con camiones de trashumancia, furgonetas, todoterrenos y extractores de miel. Según ha avanzado, ya hay apuntados entre 165 y 167 vehículos solo del norte de Extremadura, sumados además a tractores procedentes de otras zonas.

Situación crítica para la apicultura

Este apicultor de tercera generación ha asegurado que "nunca jamás hemos pasado por unas circunstancias tan apretadas y tan malas como las actuales". Ha destacado el caso de la varroa, un parásito contra el que el sector sigue utilizando la misma molécula desde hace 35 años. "El parásito evoluciona, pero nosotros no hemos evolucionado", ha explicado, señalando que ahora ni siquiera con cuatro tratamientos al año se logra controlar la enfermedad, lo que beneficia económicamente a los laboratorios.

A esta situación se suma la expansión de especies invasoras como la avispa velutina, ya presente en zonas de Extremadura como Sierra de Gata y Valencia de Alcántara, y la avispa orientalis, que ya se encuentra en Andalucía y que, según ha advertido, llegará a la región en pocos años. "Es capaz de acabar con un colmenar entero en un mes o mes y medio", ha señalado.

Marcos ha alertado de que la mortandad de colmenas ha pasado de un 3 o 5% anual a cifras de hasta el 55%, lo que obliga a los apicultores a destinar la primavera a repoblar colmenas en lugar de producir. "Todo ese trabajo lo perdemos en producción", ha lamentado.

Falta de relevo generacional

El presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores ha subrayado que el sector está envejeciendo y que el relevo generacional prácticamente ha desaparecido. "Antes incorporábamos entre ocho y quince apicultores al año; ahora, como mucho, dos o tres", ha indicado, atribuyendo esta caída a la falta de rentabilidad.

"Aguantarán los que tienen 50, 55 o 60 años, pero no va a haber relevo generacional", ha señalado, recordando que la apicultura es clave en comarcas como Las Hurdes, Sierra de Gata o La Siberia, donde fija población y sostiene la economía local.