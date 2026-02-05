Empleo público
El bloqueo político no afectará "en nada" a las oposiciones convocadas en Extremadura
Elena Manzano llama a la tranquilidad: la lista de admitidos y las fechas para las 1.664 plazas de Administración general saldrá "lo antes posible"
La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" de los aspirantes a las 1.644 plazas de Administración General convocadas por la Junta de Extremadura porque este proceso de empleo público se desarrollará con "absoluta normalidad" pese al bloqueo político, "que no va a afectar absolutamente nada".
"Trasladar absoluta normalidad, este gobierno está gestionando y, por supuesto, se van a celebrar esas pruebas con normalidad completa", ha señalado. La situación política actual no va a afectar "absolutamente en nada" a los procesos selectivos en curso, ya que el Ejecutivo regional en funciones trabaja "exactamente igual".
Decisiones anticipadas
Manzano ha destacado que en previsión de esta situación, su departamento "agilizó" la toma de decisiones para que esas 1.644 plazas que van a salir este año lo hagan con absoluta normalidad. Tras la convocatoria de las vacantes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), próximamente concluye el plazo de presentación de solicitudes y luego se sacará, "lo antes posible", la lista de admitidos y la fecha de las pruebas selectivas.
En la misma línea, sobre los procesos de negociación abiertos entre la Junta y los sindicatos, Elena Manzano ha explicado que lo tenía más premura eran las actualizaciones salariales, que ya se han llevado a efecto. "Nosotros hemos trabajado mucho estos dos años y sin duda nos queda mucho por hacer, iremos de la mano de los agentes sociales y también trasladar esa normalidad", ha incidido tras recordar que el gobierno en funciones solo limita la capacidad de adquirir nuevos compromisos a futuro.
Protocolos por el temporal
Por otra parte ha negado, como ha denunciado UGT, que la Junta de Extremadura haya publicado una instrucción que establece que la no asistencia al puesto de trabajo conlleve la detracción de días de vacaciones o asuntos propios, en referencia a la jornada del 28 de enero, cuyas condiciones meteorológicas provocaron dificultades en el acceso al trabajo y retrasos en los fichajes.
Por contra, ha informado de que la Dirección General de Función Pública y la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil están elaborando un protocolo, que verá la luz "dentro de muy poco", para que los empleados públicos estén protegidos y se garanticen los servicios públicos cuando las condiciones climatológicas son adversas.
