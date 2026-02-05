CSIF denuncia el "caos" generado en los centros educativos durante la borrasca "por la falta de concreción"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado este jueves, en consonancia con otros sindicatos, a la Junta de Extremadura a elaborar un protocolo de alertas meteorológicas en el ámbito educativo al objeto de fijar herramientas y protocolos tanto para los docentes como para las familias del alumnado.

A través de un comunicado de prensa, el sindicato respalda la medida de cierre de los centros educativos del norte de la provincia de Cáceres ordenada por la Consejería de Educación para este jueves, pero lamenta "el caos generado por la falta de concreción sobre los colegios e institutos afectados".

Las mismas fuentes han remarcado que CSIF "lleva décadas" pidiendo un protocolo de actuación con directrices claras y bien definidas para los centros educativos de la comunidad autónoma en situaciones de alertas meteorológicas al objeto de garantizar la integridad de los trabajadores del ámbito de la Enseñanza y del alumnado en estos casos.

Desconcierto

La presidenta autonómica del sector de Educación de CSIF, Mercedes Barrado, ha explicado que "la no coincidencia de las zonas afectadas por la alerta de la Aemet y el 112 para este jueves con las comarcas que indicó la Consejería provocó el desconcierto de la comunidad educativa, sobre todo en municipios limítrofes".

"No quedaba claro si algunas localidades de determinados centros, como los CRA -centros rurales agrupados-, estaban afectadas por el cierre o no, y si el alumnado contaría con transporte escolar", ha agregado.

A su juicio, este "caos podría haberse evitado" si la Consejería de Educación hubiera publicado un listado con los centros afectados o hubiese comunicado directamente a los equipos directivos de los colegios e institutos la decisión de su cierre.

La organización sindical considera que los problemas derivados de esa falta de concreción no pueden volver a producirse, por lo que insiste en la necesidad de establecer un protocolo bien definido con medidas urgentes y acciones coordinadas para situaciones meteorológicas adversas como tienen otras comunidades autónomas.