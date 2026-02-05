Siete presas y 16 tramos de ríos de la cuenca del Tajo tienen este jueves avisos rojos

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informa de que en la mañana de este jueves hay 22 presas de la cuenca, de ellas 12 en la provincia de Cáceres, con las compuertas o aliviaderos abiertos. Siete de ellas están en aviso rojo, todas en la provincia cacereña. Tambien hay 16 tramos de ríos en aviso rojo.

Presas con aviso rojo

Esta alerta se refiere a una situación hidrológica de peligro extrema, con una alta probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y cortes de vías de comunicación. Se recomienda evitar acercarse a los cauces de los ríos como alimentar desplazamientos innecesarios y seguir indicaciones de los servicios de emergencia

• Jerte (Cáceres) – 150 m³/s

• Borbollón (Cáceres) – 100 m³/s

• Árrago (Cáceres) – 100 m³/s

• Guadiloba (Cáceres) – 85 m³/s

• Salor (Cáceres) – 200 m³/s

• Cedillo (Cáceres) – 5.500 m³/s

• Villar de Plasencia (Cáceres) – 3 m³/s

Presas con aviso naranja

• Valdeobispo (Cáceres) – 250 m³/s

• Rivera de Gata (Cáceres) – 60 m³/s

Presas con aviso amarillo

• Rosarito (Toledo y Cáceres) – 300 m³/s

• Alcántara (Cáceres) – 2.400 m³/s

• Casar de Cáceres (Cáceres) – 7 m³/s

Destaca especialmente el desembalse a Portugal desde la presa de Cedillo, con 5.500 m³/s y tendencia ascendente. También destaca Alcántara, con una salida de 2.400 m³/s que precisamente va a parar a Cedillo. Pero la vigilancia se centra sobre todo en los avisos rojos:

Los ríos con avisos

En cuanto a los tramos de ríos, 16 estaciones de aforo están en nivel rojo, lo que indica una situación hidrológica "muy peligrosa", con probable inundación de zonas habitadas y cortes importantes de vías de comunicación, según el nivel de avisos de la propia confederación.

Son, en concreto, la Garganta Jaranda en Jararíz de la Vera, el Ambroz en el Villar, Jerte en el Torno, Jerte en Galisteo, el río Gata en Moraleja, el Árrago en Huélaga, Bronco en Montehermos, el Arroyo Las Monjas en El Batán, El Encín en el Azul del Encín, el Almonte en Molino Buitrera, el Salor en Membrío, el Tiétar en Valverde de la Vera-Losar, y también en Casatejada Jaraíz-Bazagona, el Alagón en Coria, Piedras Albas, Pozo de Rey

Además, hay otros cuatro tramos de ríos con aforo naranja (Minchones en Villanueva de la Vera, Garganta de Cuartos en Losar de la Vera, Los Ángeles en Casar de Palomero, Tamuja en Santa Matta de Magasta) y dos en amarillo.