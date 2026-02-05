Ecologistas en Acción reclama la publicación del catálogo regional de zonas húmedas de Extremadura
El colectivo denuncia retrasos en un inventario considerado clave para proteger lagunas temporales y ecosistemas amenazados.
David Martín
La organización Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Extremadura la publicación del catálogo regional de zonas húmedas, un documento que, según el colectivo, constituye una obligación pendiente desde la aprobación de la Ley 4/1989 de Espacios Naturales Protegidos.
La entidad ecologista advierte de que el Plan Estratégico de Humedales 2030, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fijó el año 2026 como plazo para completar este inventario a nivel nacional. Sin embargo, denuncian que Extremadura aún no ha presentado avances significativos ni ha sometido el documento a exposición pública, un trámite imprescindible para su aprobación definitiva y posterior inclusión en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.
Para la elaboración del catálogo, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura con el objetivo de identificar, catalogar y analizar el estado de conservación de estos espacios naturales. No obstante, Ecologistas en Acción considera que la comunidad autónoma acumula retrasos que podrían dificultar el cumplimiento de los plazos establecidos por la planificación estatal.
El colectivo subraya la relevancia ambiental de estos enclaves, recordando que Extremadura alberga numerosos humedales de pequeño tamaño y lagunas temporales que, a su juicio, han permanecido durante décadas sin protección efectiva. Según señalan, muchos de estos ecosistemas han sufrido procesos de desecación, transformación agrícola o desaparición progresiva, lo que supone una pérdida directa de biodiversidad y de recursos naturales.
Aunque destacan la protección de zonas de mayor tamaño, como las lagunas de La Albuera incluidas en el Convenio Ramsar, los ecologistas alertan del abandono de otras lagunas temporales y naturales, especialmente en comarcas como Campiña Sur y Tierra de Barros, donde estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental «para la biodiversidad».
Desde la organización insisten en que la elaboración del inventario debe convertirse en el punto de partida para impulsar planes de restauración ambiental financiados con fondos europeos, en línea con las estrategias comunitarias de renaturalización. Por ello, han solicitado que se dé publicidad a la propuesta actualizada del catálogo y facilite su consulta pública para avanzar en la protección de estos espacios naturales destinados a incluirse en el Inventario Nacional.
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
- Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo