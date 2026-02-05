Ecologistas en Acción reclama la publicación del catálogo regional de zonas húmedas de Extremadura

La organización Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Extremadura la publicación del catálogo regional de zonas húmedas, un documento que, según el colectivo, constituye una obligación pendiente desde la aprobación de la Ley 4/1989 de Espacios Naturales Protegidos.

La entidad ecologista advierte de que el Plan Estratégico de Humedales 2030, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fijó el año 2026 como plazo para completar este inventario a nivel nacional. Sin embargo, denuncian que Extremadura aún no ha presentado avances significativos ni ha sometido el documento a exposición pública, un trámite imprescindible para su aprobación definitiva y posterior inclusión en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.

Para la elaboración del catálogo, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura con el objetivo de identificar, catalogar y analizar el estado de conservación de estos espacios naturales. No obstante, Ecologistas en Acción considera que la comunidad autónoma acumula retrasos que podrían dificultar el cumplimiento de los plazos establecidos por la planificación estatal.

El colectivo subraya la relevancia ambiental de estos enclaves, recordando que Extremadura alberga numerosos humedales de pequeño tamaño y lagunas temporales que, a su juicio, han permanecido durante décadas sin protección efectiva. Según señalan, muchos de estos ecosistemas han sufrido procesos de desecación, transformación agrícola o desaparición progresiva, lo que supone una pérdida directa de biodiversidad y de recursos naturales.

Aunque destacan la protección de zonas de mayor tamaño, como las lagunas de La Albuera incluidas en el Convenio Ramsar, los ecologistas alertan del abandono de otras lagunas temporales y naturales, especialmente en comarcas como Campiña Sur y Tierra de Barros, donde estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental «para la biodiversidad».

Desde la organización insisten en que la elaboración del inventario debe convertirse en el punto de partida para impulsar planes de restauración ambiental financiados con fondos europeos, en línea con las estrategias comunitarias de renaturalización. Por ello, han solicitado que se dé publicidad a la propuesta actualizada del catálogo y facilite su consulta pública para avanzar en la protección de estos espacios naturales destinados a incluirse en el Inventario Nacional.