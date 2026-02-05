Fondos europeos
Guardiola impulsa en Bruselas el dictamen sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión aprobado por el Comité de las Regiones
La resolución destaca que las inversiones superaron los 250.000 millones de euros durante el periodo 2014-2020
La Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto (COTER) del Comité Europeo de las Regiones aprobó este jueves en Bruselas, por mayoría, el dictamen relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con especial atención a la cooperación territorial europea (Interreg), así como al Fondo de Cohesión.
El dictamen, del que es ponente la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, destaca que las inversiones del FEDER y del Fondo de Cohesión superaron los 250.000 millones de euros durante el periodo 2014-2020, subrayando su papel estratégico en el desarrollo territorial de las regiones y entidades locales de la Unión Europea.
El texto defiende la necesidad de modernizar y simplificar la política de cohesión, pero rechaza cualquier recorte presupuestario encubierto que ponga en riesgo su continuidad, previsibilidad y orientación a largo plazo.
Asimismo, advierte sobre la posible pérdida de especificidad de los fondos y de seguridad jurídica de cara al marco financiero 2028-2034, y reclama dotaciones presupuestarias claras para el FEDER y el Fondo de Cohesión.
El dictamen también reivindica un apoyo suficiente a la política de cohesión en ámbitos como la competitividad, las infraestructuras, la transición justa, la digitalización, los servicios sociales y la vivienda, según informa la Junta en una nota.
