El temporal en Extremadura
Irene de Miguel pide "seriedad" ante la emergencia climática y una revisión del estado de las presas
La líder de Unidas por Extremadura pide dejar a un lado "ideologías negacionistas que nos dicen que nos sobran las normativas ambientales o que hay que acabar con el Pacto Verde"
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado tomar "muy en serio" la emergencia climática, así como revisar el estado de las infraestructuras una vez que amaine el temporal, puesto que, a su juicio, "no están diseñadas para estas situaciones".
"Supongo que ya habrá muy poca gente que niega la emergencia climática con todo lo que estamos viviendo", ha sentenciado a preguntas de los medios tras el desalojo de las pedanías de La Bazana y Valuengo, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), ante un posible desborde de la presa de Valuengo por las continuas lluvias. A su juicio, ante estos riesgos climáticos, hay que "repensar muy seriamente y con mucho rigor" el mantenimiento de las infraestructuras.
Escuchar a los científicos
En este sentido, ha abogado por escuchar a los científicos y dejar a un lado "ideologías negacionistas que nos dicen que nos sobran las normativas ambientales o que hay que acabar con el Pacto Verde", algo que, ante estas situaciones, es "criminal y homicida", en su opinión. Para De Miguel, este tipo de pactos puede proteger de la emergencia climática y mitigar sus efectos.
"Estamos ya cansados de escuchar que nunca se habían vivido inundaciones así, nunca se habían vivido vientos así, nunca habíamos vivido olas de calor así. ¿Qué más tenemos que vivir para que nos demos cuenta de que hay que actuar?", ha insistido.
Así, ha pedido revisar el estado de las infraestructuras, sobre todo las presas, alertados por lo que está pasando en Valuengo.
- Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
- Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
- Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas
- Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
- Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo