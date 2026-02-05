Irene de Miguel pide "seriedad" ante la emergencia climática y una revisión del estado de las presas

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado tomar "muy en serio" la emergencia climática, así como revisar el estado de las infraestructuras una vez que amaine el temporal, puesto que, a su juicio, "no están diseñadas para estas situaciones".

"Supongo que ya habrá muy poca gente que niega la emergencia climática con todo lo que estamos viviendo", ha sentenciado a preguntas de los medios tras el desalojo de las pedanías de La Bazana y Valuengo, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), ante un posible desborde de la presa de Valuengo por las continuas lluvias. A su juicio, ante estos riesgos climáticos, hay que "repensar muy seriamente y con mucho rigor" el mantenimiento de las infraestructuras.

Embalse de Valuengo / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Escuchar a los científicos

En este sentido, ha abogado por escuchar a los científicos y dejar a un lado "ideologías negacionistas que nos dicen que nos sobran las normativas ambientales o que hay que acabar con el Pacto Verde", algo que, ante estas situaciones, es "criminal y homicida", en su opinión. Para De Miguel, este tipo de pactos puede proteger de la emergencia climática y mitigar sus efectos.

"Estamos ya cansados de escuchar que nunca se habían vivido inundaciones así, nunca se habían vivido vientos así, nunca habíamos vivido olas de calor así. ¿Qué más tenemos que vivir para que nos demos cuenta de que hay que actuar?", ha insistido.

Así, ha pedido revisar el estado de las infraestructuras, sobre todo las presas, alertados por lo que está pasando en Valuengo.