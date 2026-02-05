Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Innovación en los negocios

Jornada abierta a las empresas extremeñas, este viernes, sobre las ayudas para implantar IA

La CREEX ofrece un webinar gratuito que abordará el alcance y el acceso a las subvenciones publicadas en el DOE el 21 de enero

Un trabajador opera en un centro de experimentación avanzada en Inteligencia Artificial

Un trabajador opera en un centro de experimentación avanzada en Inteligencia Artificial / EFE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha organizado para este viernes, día 6, una jornada abierta y gratuita para informar sobre las ayudas de la Junta de Extremadura destinadas a la implantación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en empresas y autónomos.

La iniciativa se enmarca en el proceso de digitalización del tejido empresarial, en el que los distintos modelos de IA se han convertido en una herramienta clave para automatizar tareas repetitivas, crear asistentes, recopilar información o mejorar la comunicación interna, entre otras funciones, con el consiguiente ahorro de tiempo y aumento de la eficiencia.

|

| / CREEX

Con este objetivo, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha puesto en marcha una línea de ayudas para financiar la implantación de soluciones de Inteligencia Artificial en las empresas, recogida en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del pasado 21 de enero.

Cómo acceder

Para explicar el alcance de estas ayudas y los requisitos para acceder a ellas, la CREEX ha organizado un webinar que se celebrará a partir de las 12.00 horas y que estará abierto a todas las personas interesadas.

En la jornada participarán Jesús Coslado, director general de Digitalización Regional; Jesús Jiménez, jefe de Servicio de Transformación Digital Empresarial; David Carretero, director y socio fundador de la asesoría CuentaMas, y Javier Peinado, secretario general de la CREEX.

La sesión se emitirá a través del canal de YouTube CREEX TV, mediante retransmisión en directo, donde ya se pueden dejar planteadas dudas y preguntas para los ponentes.

TEMAS

