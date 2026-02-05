Jueves lluvioso y ventoso en Extremadura: la Aemet prevé tormentas y nieve a 1.500 metros
Las temperaturas ascenderán ligeramente en Badajoz y Mérida, alcanzando los 17 grados, mientras que Cáceres y Plasencia registrarán máximas de 15 grados, según la previsión de la Aemet para el 5 de febrero
Este jueves, 5 de febrero de 2026, el tiempo en Extremadura estará marcado por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones moderadas que se extenderán por gran parte de la región. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias podrían ser persistentes, con acumulados importantes y, en algunos momentos, acompañadas de tormentas.
Descenso de la cota de nieve
La cota de nieve experimentará un descenso durante la jornada, situándose al final del día en torno a los 1.500 metros, lo que afectará a las zonas más altas de la región.
Temperaturas en ascenso
En cuanto a las temperaturas, se espera que suban ligeramente en comparación con los días anteriores. Los termómetros marcarán entre 10 y 17 grados en las ciudades de Badajoz y Mérida, y entre 9 y 15 grados en Cáceres y Plasencia.
Viento fuerte y rachas intensas
El viento soplará con fuerza del suroeste, alcanzando rachas muy fuertes a lo largo de la jornada. Las autoridades meteorológicas han alertado sobre las posibles consecuencias del viento en las áreas más expuestas.
El 112 Extremadura ha recomendado a los conductores extremar la precaución ante la previsión de lluvias intensas y viento fuerte, especialmente en las zonas más altas, y han instado a la ciudadanía a evitar el tránsito por zonas expuestas a la tormenta.
