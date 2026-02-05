La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan Inuncaex en toda Extremadura

La Junta de Extremadura mantiene activa la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad (Inuncaex) este jueves para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas con motivo de la borrasca Leonardo.

Así lo ha decidido la administración regional la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de esta mañana, presidida por la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en la que han participado los alcaldes de Badajoz, Coria, Moraleja, Jerez de los Caballeros y Madrigalejo, localidades que han activado sus respectivos Planes de Emergencias (Pemu).

Cien personas evacuadas de La Bazana y Valuengo

En ese encuentro se ha detallado que la Junta envió de ES-Alert para la evacuación de las pedanías de La Bazana y Valuengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por una posible coronación de la presa de Valuengo. Ante esta situación se ha procedido a la evacuación de ambas y unas 100 personas han sido alojadas en el Pabellón 'Francisco José Rivera', de de Jerez de los Caballeros, nueve personas vulnerables han sido trasladadas a la Residencia Hernando de Soto y el resto se encuentran en domicilios de familiares.

También se ha procedido al desalojo de las casas aisladas de Valdebótoa y Gévora, donde 36 personas han sido trasladadas al albergue El Revellín de Badajoz.

Desalojo de dos centros educativos de Gévora

Asimismo, se ha autorizado en este CECOP el desalojo del IESO Colonos y del CEIP De Gabriel, en Gévora, y se ha prevenido a los vecinos de la localidad ante una situación de crecida que conlleve una posible evacuación total o parcial de la pedanía, con especial atención en estos momentos a los emplazamientos situados en zonas inundables.

Por otra parte, 10 personas han sido evacuadas del cámping La Chopera de Plasencia, entre ellas una persona vulnerable de 94 años que ha sido trasladada a la residencia San Francisco de dicha localidad.

Pendiente de una posible evacuación de una urbanización de Coria

Asimismo, solo en caso de que fuera necesario, se ha autorizado la evacuación de la urbanización La Isleta de Coria.

Se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región.

Para la jornada de hoy se mantienen los avisos de nivel naranja por lluvias hasta las 18 horas en el norte de la provincia de Cáceres, y avisos de nivel amarillo por vientos y lluvias en el resto de la región.

El 112 Extremadura ha gestionado desde las 00:00 hasta las 12:00 horas de este jueves, un total de 1.402 llamadas y 362 incidentes, de los cuales 184 están directamente relacionados con las inclemencias meteorológicas.

Asimismo, se recuerda que se han suspendido las clases y el cierre de los centros educativos para el día de hoy en las comarcas del norte de Cácers, como Coria, Sierra de Gata, Plasencia y Comarca, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y La Vera, provocado por el temporal de lluvia y viento que afecta al norte de la provincia de Cáceres.