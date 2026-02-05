Lleno en el estreno de la canción ‘Almaraz no cierres’, una banda sonora por la continuidad de la planta

El Teatro del Mercado y la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata llenaron ayer su aforo durante el estreno de Almaraz no cierres, una canción compuesta e interpretada por varios trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz, que aspira a convertirse en el himno del movimiento ciudadano a favor de la continuidad de la instalación y del futuro económico y social de Campo Arañuelo.

Fotogalería | Un himno pop contra el cierre de Almaraz /

El acto, organizado por la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, reunió a vecinos, representantes del tejido social y cultural de la comarca, trabajadores de la central y personas llegadas de distintos puntos de Extremadura, en una cita que combinó música y mensaje en defensa del empleo, la cohesión territorial y una transición energética justa. Según la organización, alrededor de medio millar de personas llenaron ambos espacios culturales.

Una canción desde dentro

La canción ha sido creada por empleados de la propia instalación y aborda la preocupación existente en el entorno ante un eventual cierre de la central. Durante el concierto se aludió al impacto que esa decisión tendría sobre el empleo y la economía local. La plataforma sostiene que en torno a la central dependen unos 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Uno de los compositores e intérpretes del tema, Ángel Pajares, trabajador de la central, explicó que la iniciativa nace de la incertidumbre que vive la comarca. "No hablamos solo de una central, hablamos de nuestras familias, de nuestro pueblo y de un futuro que no queremos que se decida sin escucharnos".

Voces de la comarca

También intervino Juan Antonio Durán, trabajador de Almaraz y músico, quien señaló que el tema se ha compuesto desde la experiencia cotidiana del territorio. "La hemos escrito pensando en la gente que vive aquí, que trabaja aquí y que quiere seguir construyendo su vida en esta tierra".

Por su parte, el presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy y Casas de Belvís, Fernando Sánchez, indicó que la música se ha utilizado como una forma de canalizar una preocupación compartida. "Es una manera de expresar lo que está pasando en el territorio y de pedir que se tenga en cuenta su realidad".

Un estreno participativo

El concierto contó además con la participación del artista local Raúl Gómez (Gorrilla) y del grupo Hotel París. El público acompañó el estreno coreando el estribillo del tema y siguiendo la actuación de forma participativa.

La iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, creada en 2025, que defiende la continuidad de la central y reclama que las decisiones sobre su futuro tengan en cuenta el impacto social, laboral y económico en la comarca.