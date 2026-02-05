Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura

Carreteras cortadas

La borrasca Leonardo está dejando uno de sus peores efectos en las carreteras. En estos momentos permanecen cortados 21 tramos según la información actualizada por la Guardia Civil. Son los siguientes:

* CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kms. 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.

* CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), afección kms. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.

* CC-224 De Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle) (ctra. del puerto de Honduras) afección kms. 0 al 31,300. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.

* CC-242 (De Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla (CC-243)), Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.

* CC-350 De Trujillo a Ibahernando; socavón km 15.000 corte total calzada. Desvíos km 10.100 y 17.200 por Diputación hacia A5 (Kms. 259 o 268) y EX381 (Ruanes), respectivamente.

* N-521 PK.147. Cruce de los Manzanos. Acceso a las Casiñas. Agua cruce por carretera. Señalizado.

* EX-355 PK.13. Zorita. Agua cruza carretera. Comunicado al 112.

* CC-344. Km.4 y 13. De Arroyomolinos a Almoharín. Agua cruza carretera. Comunica al 112.

* N-523 PK.24. Agua cunetas inunda parcialmente la calzada. Señalizado

* Carretera de Valdefuentes a Albalá, cortada por agua en la calzada.

* Acceso cortado a la urbanización Cuartos de Baño, en t.m. de Cáceres.

* A-5 (Madrid a límite con Portugal), socavón con corte de carril izquierdo entre los km 244 y 244,800 sentido Badajoz.

* CC-151 carretera de Vegaviana a Moraleja, cortada por inundación de calzada. Señalizada.

* CC-252, pk: 8. Jaraíz de la Vera, balsa en la vía.

* CC-157, Coria a Casillas de Coria, pk 3,1. Afección de un carril por balsa de agua y desprendimiento de tierra en un carril. Señalizado.

* A-5, pk:240, dirección Madrid, socavón en carril derecho. Corte de carril derecho señalizado.

* EX370, entrada de Montehermoso, cortada por balsa en la calzada.

* EX322 Entrada al Casar de Cáceres, cortada por calzada inundada.

* EX203, PK54, Carril cortado por desprendimiento de talud.

* CC-162, carretera de Torrejoncillo a Holguera, cortada por inundación de calzada.

* C.Gral Nº4, cortado por inundaciones en la calzada entre Valverde de la Vera y Barquilla de Pinares