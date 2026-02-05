Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Directo EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Directo EL PERIÓDICO EXTREMADURA

Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura

Vídeo | Acceso a Valuengo durante la evacuación

Vídeo | Acceso a Valuengo durante la evacuación

Evacuación de localidades, carreteras cortadas, viento huracano... son algunas de las consecuencias de la borrasca Leonardo en Extremadura.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subidón de los embalses: los cinco mayores de Extremadura suman un billón de litros desde el lunes y con más agua en camino
  2. Una nueva borrasca de gran impacto llega a Extremadura: Leonardo dejará fuertes lluvias y vientos
  3. Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
  4. El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
  5. Extremadura, en alerta por ‘Leonardo’: 7 avisos rojos en Tajo y Guadiana y 21 presas desembalsando
  6. Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas
  7. Aviso de Educación ante el nuevo temporal en Extremadura: todas las actividades deben realizarse este miércoles en el interior de los centros educativos
  8. Un accidente múltiple obliga a cortar la A-66 a la altura de Carrascalejo

Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura

Jueves lluvioso y ventoso en Extremadura: la Aemet prevé tormentas y nieve a 1.500 metros

Jueves lluvioso y ventoso en Extremadura: la Aemet prevé tormentas y nieve a 1.500 metros

Inundaciones y socavones: la A-5 y otras vías de Extremadura, afectadas por el temporal y el mal estado del asfalto

Inundaciones y socavones: la A-5 y otras vías de Extremadura, afectadas por el temporal y el mal estado del asfalto

Expertos ven "un debate inexistente" entre nuclear y renovables en el informe que defiende el cierre de Almaraz

Expertos ven "un debate inexistente" entre nuclear y renovables en el informe que defiende el cierre de Almaraz

Extremadura amplía la alerta por inundaciones a toda la región ante las previsiones meteorológicas

Extremadura amplía la alerta por inundaciones a toda la región ante las previsiones meteorológicas

Extremadura suspende las clases en el norte de Cáceres este jueves por alerta naranja de lluvias: relación de zonas afectadas

El impacto de ‘Leonardo’ en Extremadura: abre Alcántara y otras 20 presas más

El PP extremeño afirma que el acuerdo podría firmarse “esta misma tarde” si Vox es “consecuente”: “Que enseñen los documentos”

El PP extremeño afirma que el acuerdo podría firmarse “esta misma tarde” si Vox es “consecuente”: “Que enseñen los documentos”
Tracking Pixel Contents