Directo EL PERIÓDICO EXTREMADURA
Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura
Evacuación de localidades, carreteras cortadas, viento huracano... son algunas de las consecuencias de la borrasca Leonardo en Extremadura.
Carreteras cortadas
La borrasca Leonardo está dejando uno de sus peores efectos en las carreteras. En estos momentos permanecen cortados 21 tramos según la información actualizada por la Guardia Civil. Son los siguientes:
* CC-146 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor); afección kms. 3.400 al 3.900, anegamiento vía por lluvia intensa. Nivel Negro.
* CC-437 (EX-118 a Pico Villuercas), afección kms. 0 al 10,800. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
* CC-224 De Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle) (ctra. del puerto de Honduras) afección kms. 0 al 31,300. Nivel negro de circulación por nieve en calzada. Señalizado.
* CC-242 (De Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla (CC-243)), Motivo nevadas queda cortada al tráfico. Nivel negro.
* CC-350 De Trujillo a Ibahernando; socavón km 15.000 corte total calzada. Desvíos km 10.100 y 17.200 por Diputación hacia A5 (Kms. 259 o 268) y EX381 (Ruanes), respectivamente.
* N-521 PK.147. Cruce de los Manzanos. Acceso a las Casiñas. Agua cruce por carretera. Señalizado.
* EX-355 PK.13. Zorita. Agua cruza carretera. Comunicado al 112.
* CC-344. Km.4 y 13. De Arroyomolinos a Almoharín. Agua cruza carretera. Comunica al 112.
* N-523 PK.24. Agua cunetas inunda parcialmente la calzada. Señalizado
* Carretera de Valdefuentes a Albalá, cortada por agua en la calzada.
* Acceso cortado a la urbanización Cuartos de Baño, en t.m. de Cáceres.
* A-5 (Madrid a límite con Portugal), socavón con corte de carril izquierdo entre los km 244 y 244,800 sentido Badajoz.
* CC-151 carretera de Vegaviana a Moraleja, cortada por inundación de calzada. Señalizada.
* CC-252, pk: 8. Jaraíz de la Vera, balsa en la vía.
* CC-157, Coria a Casillas de Coria, pk 3,1. Afección de un carril por balsa de agua y desprendimiento de tierra en un carril. Señalizado.
* A-5, pk:240, dirección Madrid, socavón en carril derecho. Corte de carril derecho señalizado.
* EX370, entrada de Montehermoso, cortada por balsa en la calzada.
* EX322 Entrada al Casar de Cáceres, cortada por calzada inundada.
* EX203, PK54, Carril cortado por desprendimiento de talud.
* CC-162, carretera de Torrejoncillo a Holguera, cortada por inundación de calzada.
* C.Gral Nº4, cortado por inundaciones en la calzada entre Valverde de la Vera y Barquilla de Pinares
Evacuación en Badajoz
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha solicitado al Inuncaex la autorización para el desojo de las Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa.
Según el edil pacense, el riesgo de inundaciones es muy elevado. De momento, patrullas de la Policía Local se encuentran en la zona vigilando y para ayudar a la población. Además, pide colaboración y activar los recursos de emergencia necesarios.
Guadiloba: Tres compuertas abiertas
Sobre el embalse del Guadiloba: anoche se abrieron tres compuertas al 100%. A las 22.00 horas y a la 1 de la madrugada la tercera. Se ha estado aliviando en torno a 90 m³ por segundo desde dicha hora. Desde el 23 de enero, cuando se comenzó a desembalsar por este episodio de intensas lluvias ya se han aliviado 21 hm³, por encima de la capacidad total de la presa, que es de 20,4 hectómetros cúbicos.
La Policía Local vigila el desembalse y no se han producido incidencias. Este desembalse controlado hace que la cota esté actualmente en el 81% de la capacidad.
Miguel Ángel Muñoz Rubio
Árbol caído en Giner de los Ríos, en Cáceres
En Cáceres el parte de incidencias se remite a un árbol caído en Giner de los Ríos, desprendimientos en un tejado de un edificio en Lucio Cornelio (actuaron bomberos) y el semáforo de la intersección entre Hernán Cortés y el acceso a La Madrila, que se ha apagado y Policía Local ha estado regulando el tráfico sin problemas.
Inundado el camping de Plasencia
Desalojado el camping de la Chopera de Plasencia, que se encuentra completamente inundado. El agua anega las instalaciones. La Policía Local ha procedido a evacuar el recinto, donde había diez personas. Una de ellas es una mujer de avanzada edad, que los servicios sociales han ubicado en San Francisco.
Avenida Ruta de la Plata, en Cáceres, cortado un carril
El servicio de mantemiento ha cortado un carril de la avnida Ruta de la Plata de Cáceres porque varios árboles invaden la mediana.
600 vecinos evacuados en Valuengo y La Bazaga
Evacuados 600 vecinos de Valuengo y La Bazana (Jerez de los Caballeros) por el riesgo de inundaciones. Los vecinos de La Bazana y Valuengo deben dirigirse al polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros, según el mensaje de evacuación enviado por el Centro de Emergencia 112, que ha enviado un Es-Art. Cinco autobuses se han desplazado hasta las pedanías para trasladarlos, pero apenas una docena de personas se han subido.
