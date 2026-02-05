Última hora del temporal en Extremadura: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos en Badajoz

En Badajoz esta noche se vigila el puente de la Autonomía. Así lo acaba de decir el alcalde, Ignacio Gragera. El motivo es que el caudal del Guadiana a su paso por la ciudad va a seguir subiendo. "Viene muy fuerte".

De hecho, ya se constata que puede afectar a viviendas del entorno de la estación depuradora (Edar) de aguas residuales y por lo tanto la Policía Local va a proceder al desalojo obligado, para lo que el ayuntamiento ya tiene autorización por parte de la Junta de Extremadura "porque no sabemos cómo se va a desarrollar con detalle el caudal del Guadiana, pero sí sabemos que va a seguir creciendo durante toda la noche y no queremos correr ningún riesgo".

En el Camino Viejo de San Vicente también han sido advertidos los vecinos, para que se marchen. Lo han hecho y se ha perimetrado. El alcalde avisa de que es muy peligroso acercarse al Canal de los Ayala. "Respeto al río, a la fuerza del agua, cabeza y sensatez", ha rogado, para evitar riesgos innecesarios.

También hay buenas noticias

No solo hay malas noticias. El alcalde acaba de informar de que se han estabilizado los cauces del Gévora y del Zapatón, que habían provocado el desalojo de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa. Además, permanece abierta N-523 sin restricciones, "lo que permite que haya libre tránsito desde Gévora y Valdebótoa" hacia la ciudad de Badajoz.

Sigue cerrado, eso sí, el acceso por la rotonda de abajo a Gévora, aunque se puede entrar por la situada más arriba, conocida como la rotonda de Mayra, hasta la pedanía.

También hay normalidad en la Dehesilla de Calamón, en Los Lebratos y en el entorno del Rivillas. En todo caso, Gragera hace un llamamiento a la precaución "porque los cauces cambian mucho y en principio está de bajada y no habrá incidencias por la noche", ni siquiera en Campomanes y en ninguna de las urbanizaciones de la carretera de Sevilla. Pero hay que tener cuidado, porque si llueve más "se puede complicar".

Los colegios seguirán cerrados

Por otro lado, se mantiene la orden de cierre de los colegios de las pedanías, también del instituto de Gévora y se une el cierre del colegio de Balboa, como consecuencia del aumento del caudal de Los Limonetes, que aunque todavía tiene margen "nos preocupa y no queremos correr ningún riesgo". Por eso se ha decidido cerrar este colegio, por si hubiera alguna incidencia en el acceso a la pedanía, que de momento no se ha producido.

El alcalde explica que se va a seguir "momento a momento" el desarrollo del temporal, intentando obtener información a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Mañana parece que habrá "una pequeña tregua" pues no está previsto que llueva en la ciudad, "pero sí nos preocupa todo el agua acumulada que va a seguir entrando como consecuencia de los desembalses controlados que va a haber en la cabecera del Guadiana y en las Vegas medias".

De ahí que sigan vigilando.Gragera ha insistido en pedir paciencia, comprensión "y muchísima responsabilidad", porque "el Guadiana viene muy fuerte, como no lo veíamos desde Efraín y va a seguir aumentando su caudal".