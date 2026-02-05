Unidas por Extremadura inicia la ronda de contactos para formar gobierno: "Si hay nuevas elecciones, Guardiola debe dar un paso atrás"

Unidas por Extremadura ha iniciado este jueves la ronda de consultas para formar gobierno. Sus dos portavoces, Irene de Miguel y Nerea Fernández, han sido las primeras en reunirse con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, que ha confirmado que pese al bloqueo de las negociaciones entre el PP y Vox, el próximo martes convocará el pleno de investidura con horizonte al 3 de marzo.

"Habrá que escuchar la opinión de todos los grupos para la conformación del gobierno y, en base a ello, propondré candidato y convocaré posteriormente el pleno para la investidura", ha indicado. Lo habitual es que este trámite se complete en una sola jornada, pero en esta ocasión Naharro ha optado por citar en días diferentesa cada formación, de menor a mayor representación. Así, este viernes será el turno de Vox, el lunes del PSOE y el martes el del PP.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, reunido con las diputadas de Unidas por Extremadura. / Javier Cintas

Gobierno "urgente"

Cumpliendo con el mandato institucional, Unidas por Extremadura ha acudido al encuentro "a escuchar", pero también a trasladar a Naharro la necesidad de resolver ya el bloqueo. Irene de Miguel ha considerado que Extremadura no se merece unas segundas elecciones: sería la primera comunidad que no logra formar gobierno y, si finalmente se da el caso, considera que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, debería dar un paso atrás.

"El cálculo (del anticipo electoral) ha sido nefasto para ella", ha indicado. La portavoz de Unidas no duda de que habrá gobierno, aunque sí del "precio" que le costará al PP: "Sabemos que en algún momento (Santiago) Abascal levantará la banderita verde", ha afirmado tras mostrarse convencida de que la próxima semana, una vez celebradas las elecciones en Aragón, habrá "pasos adelante" en las negociaciones entre el PP y Vox en Extremadura.

De Miguel ha defendido que formar gobierno "es urgente" y ha emplazado a negociar "de manera ardua y tenaz", aún a sabiendas de que el resultado no gustará a su formación. "Esta negociación pimpinelesca, que no obedece a los intereses de Extremadura, sino a los intereses electorales del PP y Vox en Aragón, es una falta de respeto a los extremeños. Hay cosas que no pueden esperar más, necesitamos un gobierno que se ponga a trabajar y no a hacer TikTok", ha reiterado.

"Acallar a la oposición"

Fruto del entendimiento que se empieza a vislumbrar entre ambos partidos, De Miguel ha criticado el acuerdo alcazado entre ambos en la Junta de Portavoces celebrada este pasado miércoles, en a que se ha acordado reducir los miembros de las comisiones como una "concesión" del PP a Vox. En el caso de Unidas, esta representación pasará a la mitad respecto a la que Vox tuvo en la legislatura pasada, pese a que la formación morada cuenta ahora con siete diputados, dos más.

Irene de Miguel y Nerea Fernández, diputadas de Unidas por Extremadura, inician la ronda de consultas para la investidura de María Guardiola. / Javier Cintas

A su juicio, se trata de una decisión orientada a "silenciar a la oposición" y a dificultar la labor de control al futuro Gobierno de coalición, que será "el más reaccionario de la historia de Extremadura". "Es una manera de acallar la voz de la oposición, de intentar que no se fiscalice y de enmudecer a esta Asamblea", ha afirmado.

Elección de senadores

La ronda de consultas con los grupos continuará este viernes con el turno de Vox, cita que se producirá en pleno pulso por el nombramiento de los senadores autonómicos que designa la Asamblea de Extremadura: la Junta de Portavoces acordó que serán dos, uno del PP y otro del PSOE, y el plazo para proponer candidatos finaliza este mismo viernes. En 2023, el PP 'cedió' su senador a Vox como una de las 60 medidas del pacto de gobierno, lo que permitió la entrada de Ángel Pelayo Gordillo en la Cámara Alta.

De Miguel ha considerado que este proceso permitirá comprobar si realmente hay o no bloqueo en las negociaciones entre el PP y Vox. El diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo estaría intentando repetir como senador, aunque todavía se desconoce si finalmente su formación logrará cerrar un acuerdo antes de que la dirección nacional dé el visto bueno.